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Бизнесу сможет использовать государственную систему обмена данными «Трембита»
23:07 23.06.2021 |
Кабинет министров принял постановление, которое позволяет бизнесменам пользоваться государственной системой обмена данными "Трембита".
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
"Трембита" - один из важнейших элементов, который помогает людям пользоваться е-услугами. Бизнес сможет обмениваться данными с государственными ресурсами, получать данные о льготниках во время продажи билетов на автобус, поезд, формировать счета по коммунальным платежам. По алгоритму бизнес-бизнес и государство-бизнес", - написал Федоров.
По его словам, "Трембита" решит и проблему с коммуникацией внутри бизнеса. Теперь не надо создавать свои отдельные инструменты, а можно воспользоваться "Трембитой". Она гарантирует защищенный обмен информацией между ресурсами, упрощает процессы и облегчает взаимодействие. Это один из шагов к началу внедрения режима paperless и к тому, чтобы люди еще меньше обращались в органы государственной власти, так как вся информация уже есть в реестрах.
Система функционирует с 2020 года. На сегодня к "Трембите" уже подключены 48 государственных реестров и информационных систем. Построено более 270 электронных взаимодействий между реестрами. Только в прошлом году было совершено более 80 млн обменов.
Система "Трембита" разработана и внедрена в течение 2016-2021 годов в рамках проекта EGOV4UKRAINE программы по поддержке децентрализации в Украине "U-LEAD с Европой" и IT-компаниями Cybernetica AS (Estonia) и SoftExpansion (Украина). Соответствующие работы профинансировали Европейский союз и его государства-члены Швеция, Дания, Германия, Польша, Эстония и Словения.
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