Бизнесу сможет использовать государственную систему обмена данными «Трембита»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Бизнесу сможет использовать государственную систему обмена данными «Трембита»

23:07 23.06.2021 |

Экономика

 

Кабинет министров принял постановление, которое позволяет бизнесменам пользоваться государственной системой обмена данными "Трембита".

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Трембита" - один из важнейших элементов, который помогает людям пользоваться е-услугами. Бизнес сможет обмениваться данными с государственными ресурсами, получать данные о льготниках во время продажи билетов на автобус, поезд, формировать счета по коммунальным платежам. По алгоритму бизнес-бизнес и государство-бизнес", - написал Федоров.

По его словам, "Трембита" решит и проблему с коммуникацией внутри бизнеса. Теперь не надо создавать свои отдельные инструменты, а можно воспользоваться "Трембитой". Она гарантирует защищенный обмен информацией между ресурсами, упрощает процессы и облегчает взаимодействие. Это один из шагов к началу внедрения режима paperless и к тому, чтобы люди еще меньше обращались в органы государственной власти, так как вся информация уже есть в реестрах.

Система функционирует с 2020 года. На сегодня к "Трембите" уже подключены 48 государственных реестров и информационных систем. Построено более 270 электронных взаимодействий между реестрами. Только в прошлом году было совершено более 80 млн обменов.

Система "Трембита" разработана и внедрена в течение 2016-2021 годов в рамках проекта EGOV4UKRAINE программы по поддержке децентрализации в Украине "U-LEAD с Европой" и IT-компаниями Cybernetica AS (Estonia) и SoftExpansion (Украина). Соответствующие работы профинансировали Европейский союз и его государства-члены Швеция, Дания, Германия, Польша, Эстония и Словения.
По материалам: БізнесЦензор
 

ПО РУБРИКАМ

23.06 Доллар 23 июня растет по отношению к иене, дешевеет к большинству основных валют

23.06 Депозитные ставки для физлиц 23.06.21

23.06 Великобритания выведет из обращения бумажные 20 и 50 фунтов с октября 2022 года

23.06 Дмитрий Сологуб переходит на работу в МВФ

23.06 Азиатские биржи 23 июня закрылись в основном ростом

23.06 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.06.21

23.06 Справочный курс гривны 23 июня понижен на 0,67 коп до 27,2664 грн/$1

23.06 НКЦБФР расширил список финансовых пирамид

23.06 Украинские банки за 5 мес. сократили прибыль на 17,7% - НБУ

23.06 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 22.06.21

23.06 Стоимость жилья в Киеве и доходы населения растут соразмерными темпами – отчет о финстабильности НБУ

23.06 Остаток средств на корсчетах банков 23.06.21

23.06 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 22.06.2021

23.06 Кредиты рефинансирования подпитывали покупку ОВГЗ - Нацбанк

23.06 Стоимость золота слабо растет 23 июня после выступления главы ФРС США

• дальше…

23.06 Игра без правил. Чем налоговые идеи Кабмина опасны для экономики и бизнеса

23.06 За май облгазы увеличили задолженность перед Оператором ГТС

23.06 Минэкономики повысило максимальные цены на бензин и дизтопливо

23.06 Эксперты не смогли подтвердить убытки от формулы «Роттердам +» - прокурор САП

23.06 Бизнесу сможет использовать государственную систему обмена данными «Трембита»

23.06 Верховный Суд встал на сторону «Укрэнерго» в спорте с «Киевтеплоэнерго» о тарифе на передачу

23.06 Рост розничного товарооборота Украины в мае 2021г. замедлился до 22,7% - Госстат

23.06 Несемся, но куда? АМКУ Зеленского хочет сократить размер наказания для олигархов

23.06 Цены на бензин и автогаз снижаются 23 июня

23.06 Кабмин намерен разрешить продажу «зеленой» электроэнергии на срок больше месяца и до года

• дальше…

23.06 «Это - позор»: Еврокомиссия планирует правовые меры против венгерского закона о ЛГБТ

23.06 Великобритания выведет из обращения бумажные 20 и 50 фунтов с октября 2022 года

23.06 Минобороны Британии: военные РФ не стреляли по эсминцу, корабль был в водах Украины

23.06 Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца

23.06 США и ЕС объединят усилия в борьбе против киберугроз, создав общую рабочую группу - глава внутренней безопасности США

23.06 Байден предложил эксперта по России на должность помощника главы Пентагона

23.06 Россия призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021 в Черном море

22.06 Победа флага: как ПАСЕ отказалась наказывать за символику Украины

22.06 Уровень цен в ЕС: Дания - самая дорогая, Румыния и Болгария - самые дешевые

22.06 Что о планах Путина говорит первая пятерка «Единой России» на выборах в Думу — интервью с Вадимом Денисенко

22.06 США сокращают военный контингент на Ближнем Востоке

22.06 Мальте грозит включение в список офшоров FATF из-за поддержки биткоина

22.06 Переговоры по ядерной программе Ирана: Израиль заявляет, что с президентом Эбрахимом Раиси опасно иметь дело

22.06 Новым президентом Ирана избран консерватор Эбрахим Раиси

22.06 Парламент Швеции впервые вынес вотум недоверия премьер-министру

• дальше…

22.06 Минздрав намерен запустить кабинет пациента в «Дие» осенью

17.06 Медики рекомендуют начинать постковидную реабилитацию больного еще во время болезни

16.06 Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы

16.06 Власти Киева повысят тарифы на парковку в центре города

15.06 МВД получило 160 миллионов от штрафов за превышение скорости

15.06 Почти половина украинцев планирует рано или поздно вакцинироваться от коронавируса – опрос центра Разумкова

15.06 Почти половина украинцев пользуется украинским языком в быту – опрос

11.06 Количество мошеннических сделок на вторичном рынке недвижимости Киева сократилась на 70% - АСНУ

11.06 Жилье в формате «город в городе» по Киеву дороже проектов без инфраструктуры минимум на 20% – мнение

09.06 Эколог Владимир Борейко: Миллиард деревьев от Зеленского — дурной пиар, они просто засохнут

07.06 Украина переходит на Е-больничные – Ляшко

03.06 Ассоциация Аюрведа–Йога объявила о проведении всеукраинского видео чемпионата по йоге

03.06 С сентября в Украину начнет летать немецкий лоукостер Eurowings

31.05 Украина ослабит карантинные ограничения на летний период

26.05 Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль

• дальше…

23.06 Игра без правил. Чем налоговые идеи Кабмина опасны для экономики и бизнеса

23.06 Главные по коррупции. Почему Саакашвили обозвал министра Ткаченко барыгой

23.06 СНБО — прежде всего: Когда «слуги» запретят украинцам оспаривать санкции в судах

23.06 Несемся, но куда? АМКУ Зеленского хочет сократить размер наказания для олигархов

23.06 В Украине между центром и регионами заложен системный конфликт - мнение

23.06 Минобороны Британии: военные РФ не стреляли по эсминцу, корабль был в водах Украины

23.06 Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца

23.06 Дмитрий Сологуб переходит на работу в МВФ

23.06 Коболев и Зеркаль рассказали о роли Медведчука в газовых переговорах с Россией

23.06 Зеленский снова пообещал деньги медикам. Выдержит ли бюджет и когда начинать радоваться

23.06 Когда Украина сможет получить первые британские катера — прогноз Михаила Самуся

23.06 Россия призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021 в Черном море

23.06 В учениях Sea Breeze-2021 в Украине примет участие рекордное количество стран

22.06 Разумков и олигархи. Какую игру против президента начал глава парламента

22.06 Победа флага: как ПАСЕ отказалась наказывать за символику Украины

• дальше…

23.06 Peugeot представила новый 308 в кузове универсал

23.06 Европейский суд постановил, что YouTube не несёт ответственности за нарушающий авторские права контент

23.06 Audi будет производить только электромобили

23.06 Представлен большой китайский кроссовер на базе Volvo XC90

22.06 Акции Microsoft подорожали до рекордного уровня в преддверии презентации Windows 11

22.06 В сентябре SpaceX Starlink сможет обеспечить спутниковое интернет-покрытие по всей Земле

22.06 Microsoft начала внедрять крупнейшее за десятилетия изменение Office

22.06 В Японии нашли способ снизить стоимость «зеленого» водорода на две трети

22.06 Первая попытка автономного судна пересечь Атлантический океан провалилась

18.06 В Европе предложили запретить рекламу машин с бензиновыми и дизельными двигателями

18.06 Джон Макафи заявил об утрате всех сбережений в криптовалютах

18.06 Эксперты научились распознавать дипфейки с 99-процентной точностью

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

18.06 Производство микросхем в Китае взлетело до рекордного уровня

18.06 Сенаторы США предложили предусмотреть налоговые льготы для производителей полупроводниковых компонентов

• дальше…

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно