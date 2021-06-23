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Кабмин утвердил требования к инвесторам для использования механизма инвестнянь
13:23 23.06.2021 |
Кабинет министров утвердил требования к инвесторам, которые намерены использовать механизм инвестнянь при реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.
Постановление предусматривает такие критерии, как достаточность собственного капитала, достаточность чистого операционного денежного потока, наличия источников финансирования для покрытия значительных инвестиций.
Помимо этого, постановление предусматривает также требования к финансовой устойчивости, рентабельности и ликвидности заявщика, а также требования к субъектам аудиторской деятельности и надежности банка заявителя.
Правительство также утвердило порядок взаимодействия Офиса по привлечению и поддержке инвестиций с органами госвласти и местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и реализацией проектов со значительными инвестициями.
Как указано в проекте постановления, областные госадминистрации должны подавать в Офис раз в полгода или по запросу информацию о потенциальных инвесторах, заинтересованных в реализации проектов со значительными инвестициями, а также данные о земельных участках, которые могут быть задействованы под такие проекты.
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