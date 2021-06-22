Госстат ухудшил оценку спада ВВП Украины в I кв.-2021 до 2,2%

Согласно ее данным, номинальный ВВП составил 1 трлн 8,6 млрд грн, а из расчета на одно лицо – 24,28 тыс. грн.
Госстат добавил, что по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился на 1,2%.
Ставедомство уточнило, что изменение дефлятора составило 20,7%.
По данным Госстата, в первом квартале 2020 года спад составил 1,2% по сравнению с первым кварталом 2019 года, во втором квартале прошлого года он ускорился до 11,2%, после чего замедлился до 3,5% в третьем квартале и 0,5% – в четвертом.
Номинальный ВВП в первом квартале минувшего года был равен 853,69 млрд грн (изменение дефлятора – 5,3%), во втором – 874,62 млрд грн (5,6%), в третьем – 1 трлн 162,39 млрд грн (8,4%), в четвертом – 1 трлн 301,17 млрд грн (17,5%).
Как сообщалось, в 2020 году ВВП Украины снизился на 4% после четырех лет роста: в 2019 году – на 3,2%, годом ранее – на 3,4%, а в 2017 и 2016 гг. – соответственно на 2,5% и 2,4%. Перед этим был зафиксирован спад на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году.
Правительство в 2021 году прогнозирует рост экономики Украины на 4,1%.
Валовый внутренний продукт производственным методом в I кв. 2021г:¹
|Валовая добавленная стоимость в фактических ценах
|В постоянных ценах 2016г, к соответствующему кварталу предыдущего года., %
|В постоянных ценах 2016г, к предыдущему кварталу (сезонно скорректированные данные), %
|млн грн
|к итогу, %
|изменение объема
|изменение дефлятора
|изменение объема
|Валовый внутренний продукт
|1008562
|100,0
|–2,2
|20,7
|–1,2
|Сельское хозяйство, охота и лесное
|28279
|2,8
|–4,8
|23,8
|0,5
|Добывающая промышленность
|63142
|6,3
|–3,0
|63,7
|–1,7
|Перерабатывающая промышленность
|101036
|10,0
|–2,8
|22,6
|–1,0
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|36769
|3,6
|4,2
|7,9
|–0,1
|Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
|4005
|0,4
|–2,2
|20,1
|1,0
|Строительство
|16273
|1,6
|–12,7
|12,1
|–7,6
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|145167
|14,4
|–4,9
|25,9
|–2,6
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|65861
|6,5
|–8,3
|11,3
|–4,4
|Временное размещение и организация питания
|7838
|0,8
|–4,5
|7,6
|10,6
|Информация и телекоммуникации
|51831
|5,1
|4,8
|7,9
|0,7
|Финансовая и страховая деятельность
|38402
|3,8
|9,6
|9,0
|1,7
|Операции с недвижимым имуществом
|71138
|7,1
|4,4
|7,5
|1,0
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|32333
|3,2
|–2,5
|7,9
|7,8
|Деятельность в сфере административного обслуживания
|15933
|1,6
|–3,2
|9,5
|4,4
|Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование
|72003
|7,1
|–0,6
|8,8
|–1,9
|Образование
|50079
|5,0
|–2,6
|20,8
|–0,2
|Здравоохранение и социальная помощь
|29729
|2,9
|4,2
|25,3
|1,1
|Искусство, спорт, развлечения, отдых
|5751
|0,6
|–5,5
|10,6
|3,1
|Предоставление других видов услуг
|9163
|0,9
|–3,0
|11,5
|2,2
|Налоги на продукты
|165212
|16,4
|–0,2
|29,6
|х
|Субсидии на продукты
|–1382
|–0,1
|0,1
|–18,0
|х
¹ Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.