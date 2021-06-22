Госстат ухудшил оценку спада ВВП Украины в I кв.-2021 до 2,2%

Реальный валовый внутренний продукт Украины в первом квартале 2021 году снизился на 2,2%, такую уточненную оценку сообщила Государственная служба статистики во вторник, предварительно оценившая спад в середине мая в 2%.

Согласно ее данным, номинальный ВВП составил 1 трлн 8,6 млрд грн, а из расчета на одно лицо – 24,28 тыс. грн.

Госстат добавил, что по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился на 1,2%.

Ставедомство уточнило, что изменение дефлятора составило 20,7%.

По данным Госстата, в первом квартале 2020 года спад составил 1,2% по сравнению с первым кварталом 2019 года, во втором квартале прошлого года он ускорился до 11,2%, после чего замедлился до 3,5% в третьем квартале и 0,5% – в четвертом.

Номинальный ВВП в первом квартале минувшего года был равен 853,69 млрд грн (изменение дефлятора – 5,3%), во втором – 874,62 млрд грн (5,6%), в третьем – 1 трлн 162,39 млрд грн (8,4%), в четвертом – 1 трлн 301,17 млрд грн (17,5%).

Как сообщалось, в 2020 году ВВП Украины снизился на 4% после четырех лет роста: в 2019 году – на 3,2%, годом ранее – на 3,4%, а в 2017 и 2016 гг. – соответственно на 2,5% и 2,4%. Перед этим был зафиксирован спад на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году.

Правительство в 2021 году прогнозирует рост экономики Украины на 4,1%.



Валовый внутренний продукт производственным методом в I кв. 2021г:¹

Валовая добавленная стоимость в фактических ценах В постоянных ценах 2016г, к соответствующему кварталу предыдущего года., % В постоянных ценах 2016г, к предыдущему кварталу (сезонно скорректированные данные), % млн грн к итогу, % изменение объема изменение дефлятора изменение объема Валовый внутренний продукт 1008562 100,0 –2,2 20,7 –1,2 Сельское хозяйство, охота и лесное 28279 2,8 –4,8 23,8 0,5 Добывающая промышленность 63142 6,3 –3,0 63,7 –1,7 Перерабатывающая промышленность 101036 10,0 –2,8 22,6 –1,0 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 36769 3,6 4,2 7,9 –0,1 Водоснабжение, канализация, обращение с отходами 4005 0,4 –2,2 20,1 1,0 Строительство 16273 1,6 –12,7 12,1 –7,6 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 145167 14,4 –4,9 25,9 –2,6 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 65861 6,5 –8,3 11,3 –4,4 Временное размещение и организация питания 7838 0,8 –4,5 7,6 10,6 Информация и телекоммуникации 51831 5,1 4,8 7,9 0,7 Финансовая и страховая деятельность 38402 3,8 9,6 9,0 1,7 Операции с недвижимым имуществом 71138 7,1 4,4 7,5 1,0 Профессиональная, научная и техническая деятельность 32333 3,2 –2,5 7,9 7,8 Деятельность в сфере административного обслуживания 15933 1,6 –3,2 9,5 4,4 Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование 72003 7,1 –0,6 8,8 –1,9 Образование 50079 5,0 –2,6 20,8 –0,2 Здравоохранение и социальная помощь 29729 2,9 4,2 25,3 1,1 Искусство, спорт, развлечения, отдых 5751 0,6 –5,5 10,6 3,1 Предоставление других видов услуг 9163 0,9 –3,0 11,5 2,2 Налоги на продукты 165212 16,4 –0,2 29,6 х Субсидии на продукты –1382 –0,1 0,1 –18,0 х

¹ Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.