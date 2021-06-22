Минэкономики хочет отменить мораторий на экспорт леса-кругляка

Министерство экономики Украины предлагает отменить мораторий на экспорт необработанной древесины, который действует с 2015 года и внедрить электронный учет древесины. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Согласно документу, лесопользователи должны будут вносить в систему информацию о происхождении, заготовке и реализации древесины. Также хотят внедрить сертификаты о происхождении некоторых изделий из древесины и расширить перечень категорий, которые должны иметь сертификат для вывоза за границу.

Согласно пояснительной записке к документу, в частности предусматриваются следующие изменения:

* распространение моратория на экспорт лесоматериалов только для на породы деревьев, которые внесены в Красную книгу Украины;

* отмена запрета экспорта необработанных лесоматериалов и ограничений внутреннего потребления отечественных необработанных лесоматериалов;

* дополнение перечня изделий из древесины, требующих подтверждения их происхождения;

* урегулирование вопроса о мониторинге внутреннего потребления лесоматериалов.

В министерстве отметили, что принятие законопроекта позволит Украине выполнить обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС и выполнить постановление Арбитража, который признал мораторий незаконным и таким, который противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС. При этом реализация документа позволит сохранить краснокнижные породы деревьев, говорится в документе.

Согласно документу, к ценным и редким породам деревьев относятся: акация, рябина, вишня, груша, орех, каштан, тис ягодный, черешня, ясень и можжевельник.

Из них в Красную книгу внесены рябина, вишня Клокова (один из видов вишен) и тис ягодный.

Отмечается, что другие указанные породы не находятся под угрозой исчезновения и не нуждаются в охране.

Спор между Украиной и ЕС возник из-за введения в 2015 году в Украине моратория на экспорт всей необработанной древесины (кроме сосны) сроком на десять лет. В ЕС также не поддерживают украинский запрет на экспорт лесо- и пиломатериалов из десяти ценных древесных пород, который действует с 2005 года. В ЕС считают этот запрет таким, который противоречит ст.35 Соглашения об ассоциации с ЕС ("Ограничения экспорта и импорта"). Это первый в истории спор в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В 2020 году объемы незаконных вырубок леса в Украине составляли 54 300 куб. м. с ущербом в 444,1 млн грн. При этом в 2019 году объем незаконных вырубок леса составил 118 200 куб м.