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Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей
09:20 22.06.2021 |
Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей и баз для отечественных Военно-морских сил, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
"21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины", - говорится в сообщении.
В частности, меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз Военно-морских сил Украины.
Кроме того, на церемонии присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, первый морской лорд Великобритании адмирал Тони Радакин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
Участники церемонии наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных на борту корабля.
Эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу. Он стал уже вторым кораблем Королевского флота, который посетил Одессу в течение последних нескольких недель, после HMS TRENT.
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