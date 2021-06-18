Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ во время избирательного цикла 2023-2024гг. - BofA

Украина может попробовать отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) во время избирательного цикла 2023-2024 годов, полагают аналитики Bank of America (BofA).

Как указано в отчете BofA Global Research, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", аналитики ожидают продления текущей программы МВФ до 2022 года "при условии ограниченного прогресса".

"Однако мы также думаем, что украинские власти могут попытаться "выйти" из зависимости от финансирования МВФ во время следующего избирательного цикла во втором полугодии 2023 года - первом квартале 2024-го", - говорится в отчете.

Как указывается в отчете, власти могут вернуться к идее новой программы после выборов в рамках более широкого сотрудничества с Западом, но в ходе избирательного процесса все же могут предпочесть не быть связанными условиями МВФ.

По мнению BofA, это может привести к периоду отсутствия активной программы МВФ, хотя какая-то форма сотрудничества, вероятно, сохранится при любом сценарии.

Следующие выборы в Верховную Раду запланированы на октябрь 2023 года, а затем президентские выборы в марте 2024 года. Таким образом, 2022 год - последнее окно для продолжения тесного сотрудничества с МВФ, полагает BofA.

"Мы думаем, что продление текущей программы SBA (в рамках механизма stand-by – ИФ) еще на год или около того является наиболее вероятным сценарием. Это может позволить Украине погасить МВФ как минимум часть из почти $3 млрд со сроками погашения в 2021-2022 годах", - отмечается в отчете.

Способность Украины воздерживаться от официального финансирования, вероятно, будет напрямую зависеть от бюджетной консолидации в 2022–2023 годах.

В то же время, как отмечает BofA, гибкий подход к налогово-бюджетной политике, вероятно, будет означать необходимость в финансировании МВФ даже во время избирательного цикла.

И хотя Украина должна выполнить ряд условий в текущей программе Фонда, аналитики по-прежнему считают, что Украина сможет пройти первую проверку и получить первый транш в июле-сентябре этого года.

Как сообщалось, МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры первого и второго транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн.

Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен. Длившаяся с конца 2020 года виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.