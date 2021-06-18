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Число умерших в Украине в апреле-2021 к апрелю-2020 выросло на 48,5% – Госстат
15:55 18.06.2021 |
Число умерших в Украине в апреле 2021 года составило 68,62 тыс., что на 48,5% больше, чем в апреле 2020 года, сообщила Государственная служба статистики в пятницу. Это самая высокая динамика смертности с начала пандемии Covid-19.
Согласно данным ведомства, в целом с начала года в Украине умерло 242,67 тыс. человек, что на 24,3% больше, чем в минувшем високосном году.
Как сообщалось, в августе 2020 года число умерших в стране было на 3,9% больше, чем в августе годом ранее, в сентябре - на 15,4%, в октябре - на 17,5%, в ноябре - 35%, в декабре - на 42,9%, в январе этого года - на 7,7%, в феврале - на 9%, в марте - на 34,4%.
В то же время, по данным Госстата, число новорожденных в Украине в апреле-2021 сократилось на 1,5% по сравнению с апрелем-2020 - до 21,51 тыс., а в целом за четыре месяца оно сократилось на 3,6% - до 89,03 тыс.
В целом население Украины на 1 мая 2021 года составило 41 млн 442,62 тыс. чел., что на 363,61 тыс., или на 0,9% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба.
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