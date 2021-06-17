Нацбанк прогнозирует замедление инфляции осенью

Национальный банк ожидает, что инфляция осенью несколько замедлится.

Об этом на брифинге сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Инфляция начнет замедляться уже осенью этого года и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года", - сказал Шевченко.

Он отметил, что замедление инфляции осенью состоится из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения, хорошего урожая и стабилизирующего влияния монетарной политики. В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет оставаться значительным, учитывая преимущественно временные факторы, в частности факторы предложения и низкую базу сравнения прошлого года.

Шевченко также заметил, что в мае инфляция ускорилась выше прогноза Национального банка прежде всего из-за подорожания отдельных высоковолатильных компонентов потребительского набора под влиянием преимущественно краткосрочных факторов.

"В мае рост потребительских цен составил 9,5% в годовом измерении. Ускорение ценовой динамики связано прежде всего с тенденциями на мировых товарных рынках, в частности с подорожанием природного газа и подсолнечного масла", - отметил Шевченко.

Он также добавил, что инфляционные ожидания бизнеса и населения хотя и остаются повышенными, но стабилизировались в последние месяцы.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 2 июня утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на 2022 - 2024 годы и Бюджетную декларацию на три года. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 году составит 6,2% в годовом измерении. Будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28 - 29 грн.