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Нацбанк прогнозирует замедление инфляции осенью
16:49 17.06.2021 |
Национальный банк ожидает, что инфляция осенью несколько замедлится.
Об этом на брифинге сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко, сообщает корреспондент Укринформа.
"Инфляция начнет замедляться уже осенью этого года и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года", - сказал Шевченко.
Он отметил, что замедление инфляции осенью состоится из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения, хорошего урожая и стабилизирующего влияния монетарной политики. В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет оставаться значительным, учитывая преимущественно временные факторы, в частности факторы предложения и низкую базу сравнения прошлого года.
Шевченко также заметил, что в мае инфляция ускорилась выше прогноза Национального банка прежде всего из-за подорожания отдельных высоковолатильных компонентов потребительского набора под влиянием преимущественно краткосрочных факторов.
"В мае рост потребительских цен составил 9,5% в годовом измерении. Ускорение ценовой динамики связано прежде всего с тенденциями на мировых товарных рынках, в частности с подорожанием природного газа и подсолнечного масла", - отметил Шевченко.
Он также добавил, что инфляционные ожидания бизнеса и населения хотя и остаются повышенными, но стабилизировались в последние месяцы.
Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 2 июня утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на 2022 - 2024 годы и Бюджетную декларацию на три года. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 году составит 6,2% в годовом измерении. Будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28 - 29 грн.
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