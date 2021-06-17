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Товарооборот Украины вырос с начала года на $10,5 миллиарда
12:19 17.06.2021 |
В январе-мае 2021 года внешний товарооборот Украины увеличился на 26% или на $10,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до $50,314 млрд.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
Также отмечается, что экспорт за отчетный период увеличился на 26% - до $24,6 млрд, а импорт - на 27% - до $25,709 млрд.
При этом отрицательно сальдо за первые пять месяцев 2021 года составило $1,1 млрд.
В Гостаможне добавили, что товарооборот Украины и Евросоюза увеличился на 30% - до $20,27 млрд, экспорт - на 35% - до $9,65 млрд, а импорт - на 25% - до $10,62 млрд.
Также увеличились торговые показатели Украины со странами СНГ: общий внешний торговый оборот на 20% - до $6,77 млрд, экспорт - на 10% - до $2,58 млрд, импорт - на 27% - до $4,18 млрд.
С другими странами Украина нарастила товарооборот на четверть - до $23,27 млрд. При этом экспорт вырос на 23% - $12,37 млрд, импорт - на 28% - до $10,89 млрд.
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