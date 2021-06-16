Финансовые новости
- |
- 16.06.21
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин утвердил порядок проверки покупателей земли нотариусами
17:02 16.06.2021 |
Кабинет министров утвердил порядок проверки нотариусами покупателей земли по нескольким реестрам, в том числе порядок проверки наличного количества земли у ее покупателя для недопущения превышения установленных государством лимитов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.
Соответствующее постановление правительства согласовывает информационное взаимодействие между Государственным реестром прав на недвижимое имущество, Единым государственным реестром юр- и физлиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственным земельным кадастром для проверки соблюдения ограничения на покупку одним физлицом до 100 га.
Согласно пояснительной записке к документу, определяется последовательность действий нотариуса для проверки физлицами/юрлицами покупки земельных участков. Проверка будет включать установление личности физлица-покупателя участка либо конечного бенефициария юрлица-покупателя; проверку наличия введенных в отношении покупателя санкций; проверку его принадлежности к финансированию терроризма; установление общей площади земучастков в собственности покупателя.
Проверку соответствия покупателя требованиям документа будет проводить орган, осуществляющий контроль за использованием и защитой земель. Он же будет готовить для подачи в суд материалы о конфискации земельных участков в случае нарушения законодательных требований.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина уточнил, что правительство и парламент внедрили в земельную реформу много предохранителей от злоупотреблений. Он уточнил, что с 1 июля 2021 года землю смогут покупать только в безналичной форме физлица - граждане Украины в объеме не более 100 га. Сделки купли-продажи подлежат обязательному финансовому мониторингу.
"Осталось две недели действия моратория (на продажу земли - ИФ), и спустя эти две недели Украина станет еще на шаг ближе к успешным странам, где граждане могут свободно распоряжаться своим имуществом", - подытожил Шмыгаль.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине
|Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы
|Глава набсовета «Нафтогаза» инициировала отстранение главы правления Витренко из-за предписания НАПК
|Минфин предлагает ввести 20% НДС при продаже банковских драгоценных металлов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина за 5 мес. снизила выручку от экспорта электроэнергии в 2,3 раза
|Кабмин утвердил порядок проверки покупателей земли нотариусами
|ЕБА призвала Раду отклонить "ресурсный " законопроект №5600
|Кабмин отменил конкурсы на должность главы «Укрпошты»
|Рост цен на бензин 16 июня остановился
|Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы
Это интересно
|Китай вывел в космос коммерческого «охотника на астероиды»
|BMW улучшила «заряженные» кроссоверы X3 M и X4 M
|Sony списала долги тысячам музыкантов
|В Норвегии могут ввести налог для владельцев дорогих электромобилей
|Представлена технология зарядки электромобилей за 10 минут для 800 км пути
|Tesla представила быстрейший электрокар в мире
|Слетать с самым богатым человеком на Земле в космос за 28 млн долларов. На аукционе было продано место в корабле New Shepard