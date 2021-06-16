Кабмин утвердил порядок проверки покупателей земли нотариусами

Кабинет министров утвердил порядок проверки нотариусами покупателей земли по нескольким реестрам, в том числе порядок проверки наличного количества земли у ее покупателя для недопущения превышения установленных государством лимитов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Соответствующее постановление правительства согласовывает информационное взаимодействие между Государственным реестром прав на недвижимое имущество, Единым государственным реестром юр- и физлиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственным земельным кадастром для проверки соблюдения ограничения на покупку одним физлицом до 100 га.

Согласно пояснительной записке к документу, определяется последовательность действий нотариуса для проверки физлицами/юрлицами покупки земельных участков. Проверка будет включать установление личности физлица-покупателя участка либо конечного бенефициария юрлица-покупателя; проверку наличия введенных в отношении покупателя санкций; проверку его принадлежности к финансированию терроризма; установление общей площади земучастков в собственности покупателя.

Проверку соответствия покупателя требованиям документа будет проводить орган, осуществляющий контроль за использованием и защитой земель. Он же будет готовить для подачи в суд материалы о конфискации земельных участков в случае нарушения законодательных требований.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина уточнил, что правительство и парламент внедрили в земельную реформу много предохранителей от злоупотреблений. Он уточнил, что с 1 июля 2021 года землю смогут покупать только в безналичной форме физлица - граждане Украины в объеме не более 100 га. Сделки купли-продажи подлежат обязательному финансовому мониторингу.

"Осталось две недели действия моратория (на продажу земли - ИФ), и спустя эти две недели Украина станет еще на шаг ближе к успешным странам, где граждане могут свободно распоряжаться своим имуществом", - подытожил Шмыгаль.

