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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
ЕБА призвала Раду отклонить "ресурсный " законопроект №5600
Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала Верховную Раду отклонить "ресурсный" законопроект №5600, поскольку содержащиеся в нем законодательные нормы могут привести к нарушению принципа стабильности налогового законодательства, сообщила ассоциация на сайте в среду.
"Создается впечатление, что данным законопроектом является стремление не стимулировать развитие экономики и бизнеса, а просто любой ценой перекрыть дыру в бюджете путем повышения ставок налогов и сборов. Очевидно, такое решение обдуманным и стратегическим вряд ли можно назвать", - заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, цитируемая в сообщении организации.
Она отметила, что недопоступление средств в госбюджет обусловлено существованием теневой экономики, отсутствием равных правил игры в стране и прочих подобных явлений, с которыми нужно бороться в первую очередь, а не облагать прозрачный бизнес дополнительной фискальной нагрузкой.
По данным ЕБА, бизнес-сообщество получило копию законопроекта №5600 еще до его регистрации в парламенте, и в рабочем порядке предоставило свои поправки, не позволяющие законопроекту нанести вред бизнесу-климату в стране.
"В то же время из зарегистрированной и опубликованной версии мы видим, что учтено буквально несколько предложений бизнеса. Они касаются ставок экологического налога, платы за землю для предприятий горнодобывающей отрасли, налога на добавленную стоимость (НДС)", - говорится в сообщении ассоциации.
ЕБА уточнила, что также предлагала недопущение содержащихся в законопроекте норм об ограничении права крупных налогоплательщиков на использование накопленных убытков прошлых лет, регулировании количества табачных изделий в точках продажи, увеличении ставки акцизного налога на алкогольные напитки и изменения алгоритма его расчета. Ассоциация предложила не допустить запрета выезда за пределы страны руководителям предприятий с налоговым долгом, сокращения предельных сроков регистрации плательщиками НДС налоговых накладных, уменьшения срока на включение налоговой накладной в состав налогового кредита, а также прочих поправок.
"Отдельно стоит отметить, что постоянные непредсказуемые изменения в налоговое законодательство без установления достаточного переходного периода негативно влияет на инвестиционную привлекательность Украины, учитывая долгосрочное бюджетное планирование в компаниях", - говорится в сообщении ЕБА.
Ассоциация уточнила, что в парламенте зарегистрирован альтернативный проект закона 5600-1, который сейчас изучается бизнесом.
"Надеемся, что среди альтернативных законопроектов найдется хотя бы один, который учитывает интересы бизнеса и государства", - подытожила организация в своем сообщении.
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