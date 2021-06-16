Украина за 5 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов почти наполовину

Металлургические предприятия Украины в январе-мае текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $4 млрд 913,976 млн с $3 млрд 293,953 млн.

Согласно уточненной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в среду, на черные металлы за этот период пришлось 19,97% общего объема поступлений от экспорта товаров против 16,86% за первые пять месяцев прошлого года.

В мае поступления от экспорта черных металлов составили $1 млрд 190,644 млн.

При этом Украина в январе-мае текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 16,3% – до $439,322 млн. В мае этот показатель составлял $115,042 млн.

Кроме того, Украина в январе-мае-2021 нарастила экспорт металлоизделий на 19,2% - до $434,086 млн. В мае их поставлено на $101,622 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 21,3% - до $384,455 млн. В мае их ввезено на $93,116 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7 млрд 690,378 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1 млрд 39,742 млн.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до $904,533 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до $879,687 млн.