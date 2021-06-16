Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2021г до 6,3% с 6,1%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП на 2021 год благодаря поступающим макроэкономическим данным, более быстрому открытию сектора услуг в США и Европе, а также мерам поддержки со стороны властей.

Глобальная экономика вырастет в текущем году на 6,3%, говорится в очередном докладе Global Economic Outlook (GEO). В марте предполагалось повышение на 6,1%.

ВВП США, как ожидается, по итогам текущего года увеличится на 6,8% (ранее 6,2%), Китая - на 8,4% (без изменений), еврозоны - на 5% (ранее 4,7%), Великобритании - на 6,6% (ранее 5%).

В то же время, прогноз роста ВВП Японии был понижен до 2,5% с 3,6%, развивающихся стран без учета Китая - до 5,9% с 6%.

В Fitch отметили активизацию в секторе услуг "в Европе и США в последние месяцы на фоне снижения новых случаев заражения COVID-19, роста темпов вакцинации и смягчения ограничений".

Помимо этого, с момента публикации прошлого прогноза Германия и Италия объявили о новых значительных мерах финансовой поддержки. "Мы также включили в наш прогноз по США предварительную оценку влияния инфраструктурного плана президента США Джо Байдена ", - говорится в GEO.

Fitch также значительно повысило прогноз инфляции в США и в мире. Агентство теперь ожидает, что инфляция в США к концу года будет составлять 4,1%. К концу следующего года ожидается ее снижение до 2,2%, а в 2023 году - подъем до 2,5%.

"Текущее инфляционное давление, по всей видимости, в основном связано с темпами мирового экономического восстановления и неожиданным скачком потребительских расходов на товары длительного пользования в США. Эти факторы, скорее всего, ослабнут в 2022 году", - полагает главный экономист агентства Брайан Коултон.

Аналитики Fitch ожидают роста мирового ВВП в 2022 году на 4,3% по сравнению с 3,9%, которые прогнозировались в марте. Американская экономика в следующем году увеличится на 3,9%, еврозоны - на 4,5%, Китая - на 5,5%.

Fitch прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2021 года в рамках базового сценария на уровне $63 за баррель (в марте - $58 за баррель). В следующем году ожидается её снижение до $55 за баррель, в 2023 году - до $53 за баррель. Средний уровень за прошлый год составлял $43,3 за баррель, за 2016-2020 гг. - $55,8 за баррель.

По оценкам аналитиков агентства, курс японской нацвалюты на конец текущего года будет находиться в районе 107 иен/$1, в следующем году - 105 иен/$1, в 2023 году - 103 иены/$1. В 2020 году он был равен 103,6 иены.

Прогноз для китайской валюты на следующие два года - 6,5 юаня/$1. В 2023 году курс юаня, как ожидается, составит 6,7 юаня/$1. В прошлом году средний курс равнялся 6,54 юаня.

Фунт стерлингов будет стоить $1,4 в 2021-2023 гг. против $1,34 в прошлом году.

Стоимость единой европейской валюты в ближайшие три года составит 0,83 евро/$1, ожидают эксперты агентства. В 2020 году курс составлял 0,81 евро.

Прогноз изменения потребительских цен на конец периода (в %):

средняя в 2016-2020гг 2020г 2021г 2022г 2023г США 1,8 1,4 4,1 2,2 2,5 еврозона 1 -0,3 2,4 1 1,2 Китай 2,2 0,2 2,2 2 2,3 Япония 0,4 -1,2 1 0,5 0,5 Великобритания 1,7 0,6 2,1 1,8 2

Прогноз базовых процентных ставок на конец периода (в % годовых):