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Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2021г до 6,3% с 6,1%
11:30 16.06.2021 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП на 2021 год благодаря поступающим макроэкономическим данным, более быстрому открытию сектора услуг в США и Европе, а также мерам поддержки со стороны властей.
Глобальная экономика вырастет в текущем году на 6,3%, говорится в очередном докладе Global Economic Outlook (GEO). В марте предполагалось повышение на 6,1%.
ВВП США, как ожидается, по итогам текущего года увеличится на 6,8% (ранее 6,2%), Китая - на 8,4% (без изменений), еврозоны - на 5% (ранее 4,7%), Великобритании - на 6,6% (ранее 5%).
В то же время, прогноз роста ВВП Японии был понижен до 2,5% с 3,6%, развивающихся стран без учета Китая - до 5,9% с 6%.
В Fitch отметили активизацию в секторе услуг "в Европе и США в последние месяцы на фоне снижения новых случаев заражения COVID-19, роста темпов вакцинации и смягчения ограничений".
Помимо этого, с момента публикации прошлого прогноза Германия и Италия объявили о новых значительных мерах финансовой поддержки. "Мы также включили в наш прогноз по США предварительную оценку влияния инфраструктурного плана президента США Джо Байдена ", - говорится в GEO.
Fitch также значительно повысило прогноз инфляции в США и в мире. Агентство теперь ожидает, что инфляция в США к концу года будет составлять 4,1%. К концу следующего года ожидается ее снижение до 2,2%, а в 2023 году - подъем до 2,5%.
"Текущее инфляционное давление, по всей видимости, в основном связано с темпами мирового экономического восстановления и неожиданным скачком потребительских расходов на товары длительного пользования в США. Эти факторы, скорее всего, ослабнут в 2022 году", - полагает главный экономист агентства Брайан Коултон.
Аналитики Fitch ожидают роста мирового ВВП в 2022 году на 4,3% по сравнению с 3,9%, которые прогнозировались в марте. Американская экономика в следующем году увеличится на 3,9%, еврозоны - на 4,5%, Китая - на 5,5%.
Fitch прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2021 года в рамках базового сценария на уровне $63 за баррель (в марте - $58 за баррель). В следующем году ожидается её снижение до $55 за баррель, в 2023 году - до $53 за баррель. Средний уровень за прошлый год составлял $43,3 за баррель, за 2016-2020 гг. - $55,8 за баррель.
По оценкам аналитиков агентства, курс японской нацвалюты на конец текущего года будет находиться в районе 107 иен/$1, в следующем году - 105 иен/$1, в 2023 году - 103 иены/$1. В 2020 году он был равен 103,6 иены.
Прогноз для китайской валюты на следующие два года - 6,5 юаня/$1. В 2023 году курс юаня, как ожидается, составит 6,7 юаня/$1. В прошлом году средний курс равнялся 6,54 юаня.
Фунт стерлингов будет стоить $1,4 в 2021-2023 гг. против $1,34 в прошлом году.
Стоимость единой европейской валюты в ближайшие три года составит 0,83 евро/$1, ожидают эксперты агентства. В 2020 году курс составлял 0,81 евро.
Прогноз изменения потребительских цен на конец периода (в %):
|средняя в 2016-2020гг
|2020г
|2021г
|2022г
|2023г
|США
|1,8
|1,4
|4,1
|2,2
|2,5
|еврозона
|1
|-0,3
|2,4
|1
|1,2
|Китай
|2,2
|0,2
|2,2
|2
|2,3
|Япония
|0,4
|-1,2
|1
|0,5
|0,5
|Великобритания
|1,7
|0,6
|2,1
|1,8
|2
Прогноз базовых процентных ставок на конец периода (в % годовых):
|средняя в 2016-2020гг
|2020г
|2021г
|2022г
|2023г
|США
|1,27
|0,25
|0,25
|0,25
|0,5
|доходность 10-летних UST
|1,99
|0,92
|1,75
|2
|2,3
|еврозона
|0
|0
|0
|0
|0
|Китай
|3,16
|2,95
|2,95
|2,95
|2,95
|Япония
|-0,1
|-0,1
|-0,1
|-0,1
|-0,1
|Великобритания
|0,45
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
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