Госбюджет недополучил 2,6 млрд грн акцизного налога на электроэнергию в результате системных проблем на рынке – Счетная палата

Государственный бюджет Украины за 2018-2020 гг. получил 13 млрд грн акцизного налога на электроэнергию, произведенную в Украине, и 0,2 млрд грн налога на ее импорт, при этом недопоступления налога превысили 2,6 млрд грн, сообщила Счетная палата

"В 2019 году Государственная фискальная служба выполнила доведенные Министерством финансов индикативные показатели поступлений акцизного налога на произведенную в Украине э/э на 77%, в 2020 году - на 70,1%. Недопоступления составили соответственно 1,4 млрд грн и 1,2 млрд грн", - говорится в релизе ведомства по результатам аудита эффективности планирования и результативности контроля за полнотой начислений и своевременностью поступлений акцизного налога из электроэнергии в госбюджет.

Согласно сообщению, в процессе аудита, ответственным за который выступил член палаты Цезарь Огонь, были выявлены системные проблемы на новом рынке электроэнергии, создающие условия для манипуляций ценами и объемами купли/продажи э/э, что, в частности, привело к уменьшению поступления акцизного налога в госбюджет.

При этом в ведомстве отметили, что после перехода в июле 2019 года к новому рынку электроэнергии количество плательщиков акцизного налога с электроэнергии увеличилось, но объемы его поступлений резко снизились: в третьем квартале 2019 года - в три раза по сравнению со вторым кварталом указанного года, а в 2020 году - в 1,7 раза по сравнению с 2019 годом.

Вместе с тем, на администрирование налога негативно повлияло отсутствие в Налоговом кодексе норм по налогообложению акцизом операций по реализации э/э на новом рынке, и из-за несогласованности больше полутора лет после его введения производители э/э декларировали суммы начисленного акциза по устаревшей форме, разъяснили в Счетной палате.

Там также указали, что налоговые органы не владеют полной и достоверной информацией о фактическом количестве плательщиков акциза, в результате чего эффективный контроль за их деятельностью и полнотой уплаты акциза не представляется возможным.

Ссылаясь на данные фискальный службы, в Счетной палате отметили, что к концу 2018-2020 гг. таких плательщиков было в 4,2-2,7 раза больше, чем лицензиатов по производству и оптовым поставкам э/э.

Вместе с тем в ведомстве обратили внимание, что за 2018-2020 гг. объемы производства э/э из ВИЭ, которая не облагается акцизом, выросли почти в четыре раза, а ее доля в общем производстве э/э увеличилась с 1,7% в 2018 году до 7,3% в 2020-м.

Как сообщалось, правительственный ресурсный законопроект №5600 предлагает ввести акциз на продажу электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что приведет к дополнительным расходам ее производителей в 1,63 млрд грн в год.

Инициатива введения акциза на зеленую электроэнергию направлена на достижение финансового сбалансирования сегмента ВИЭ-генерации, считает заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.

Профильные ВИЭ-ассоциации, бизнес-сообщества и эксперты призывают правительство отказаться от этой идеи, содержащей нарушение меморандума инвесторов в ВИЭ-генерацию и правительства от июня прошлого года, а также ряд украинских законов, предусматривающих соблюдение гарантий для инвесторов.