Дефицит внешней торговли Украины товарами за 4 месяца возрос на 47,3%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-апреле 2021 года возросло на 47,3% по сравнению с январем-апрелем 2020 года - до $1,299 млрд с $0,882 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $19,094 млрд, импорт - на 20,3%, до $20,393 млрд.

Госстат уточнил, что в апреле по сравнению с мартом 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 2,9% – до $5,274 млрд, тогда как импорта сократился - на 8,5%, до $5,606 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в апреле-2021 также было негативным и составило $0,359 млрд, что лучше показателя предыдущего месяца ($0,571 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта за четыре месяца текущего года составил 0,94 (за 4 мес.-2020 – 0,95).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 216 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-апреле 2021г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь--апрель 2021 к январю-апрелю2020, % Импорт, млн $ Импорт, январь-апрель 2021 к январю-апрелю 2020, % Всего¹ 19093.9 118.8 20392.8 120.3 Животные, продукты животного происхождения 376.6 103.4 468.3 127.4 Продукты растительного происхождения 3467.7 87.1 907.7 109.4 - зерновые культуры 3016.4 87.0 107.3 96.2 Жиры животного и растительного происхождения 2111.4 106.7 132.1 153.5 Готовые пищевые продукты 1256.5 110.4 974.3 112.0 Минеральные продукты 2778.1 166.8 3619.6 113.7 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 239.5 88.7 3431.1 114.7 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 693.1 114.5 2879.5 110.3 Фармацевтическая продукция 84.5 107.6 864.0 109.6 Удобрения 122.2 157.7 363.3 110.5 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 345.0 157.8 1365.9 132.1 Кожевенное сырье 59.7 135.5 97.2 139.0 Древесина и изделия из нее 582.5 135.2 104.6 118.0 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 150.3 116.3 448.6 153.8 Текстильные материалы и изделия 268.6 109.4 735.7 104.6 Обувь 65.8 114.3 209.3 123.7 Изделия из камня, гипса, цемента 167.2 128.9 235.8 115.9 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 33.2 253.2 65.3 231.3 Недрагоценные металлы и изделия из них 4284.2 137.1 1085.3 117.6 - черные металлы 3723.3 138.3 324.2 108.9 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 1708.1 124.9 3942.2 123.3 Реакторы ядерные, котлы, машины 632.9 100.2 2201.5 140.7 Электрические машины 1075.2 146.2 1740.7 106.7 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 227.5 81.6 2262.9 139.5 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 56.1 144.3 2205.6 142.4 Приборы и аппараты оптические, фотографические 50.2 141.4 438.9 141.4 Разные промтовары 400.9 159.0 359.9 119.4 Произведения искусства 0.5 1750.7 2.2 931.4 Товары, приобретенные в портах 0.4 43.1 21.2 44.1

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.