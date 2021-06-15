Дефицит внешней торговли Украины товарами за 4 месяца возрос на 47,3%

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $19,094 млрд, импорт - на 20,3%, до $20,393 млрд.
Госстат уточнил, что в апреле по сравнению с мартом 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 2,9% – до $5,274 млрд, тогда как импорта сократился - на 8,5%, до $5,606 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в апреле-2021 также было негативным и составило $0,359 млрд, что лучше показателя предыдущего месяца ($0,571 млрд).
Коэффициент покрытия экспортом импорта за четыре месяца текущего года составил 0,94 (за 4 мес.-2020 – 0,95).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 216 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-апреле 2021г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь--апрель 2021 к январю-апрелю2020, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-апрель 2021 к январю-апрелю 2020, %
|Всего¹
|19093.9
|118.8
|20392.8
|120.3
|Животные, продукты животного происхождения
|376.6
|103.4
|468.3
|127.4
|Продукты растительного происхождения
|3467.7
|87.1
|907.7
|109.4
|- зерновые культуры
|3016.4
|87.0
|107.3
|96.2
|Жиры животного и растительного происхождения
|2111.4
|106.7
|132.1
|153.5
|Готовые пищевые продукты
|1256.5
|110.4
|974.3
|112.0
|Минеральные продукты
|2778.1
|166.8
|3619.6
|113.7
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|239.5
|88.7
|3431.1
|114.7
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|693.1
|114.5
|2879.5
|110.3
|Фармацевтическая продукция
|84.5
|107.6
|864.0
|109.6
|Удобрения
|122.2
|157.7
|363.3
|110.5
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|345.0
|157.8
|1365.9
|132.1
|Кожевенное сырье
|59.7
|135.5
|97.2
|139.0
|Древесина и изделия из нее
|582.5
|135.2
|104.6
|118.0
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|150.3
|116.3
|448.6
|153.8
|Текстильные материалы и изделия
|268.6
|109.4
|735.7
|104.6
|Обувь
|65.8
|114.3
|209.3
|123.7
|Изделия из камня, гипса, цемента
|167.2
|128.9
|235.8
|115.9
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|33.2
|253.2
|65.3
|231.3
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|4284.2
|137.1
|1085.3
|117.6
|- черные металлы
|3723.3
|138.3
|324.2
|108.9
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|1708.1
|124.9
|3942.2
|123.3
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|632.9
|100.2
|2201.5
|140.7
|Электрические машины
|1075.2
|146.2
|1740.7
|106.7
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|227.5
|81.6
|2262.9
|139.5
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|56.1
|144.3
|2205.6
|142.4
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|50.2
|141.4
|438.9
|141.4
|Разные промтовары
|400.9
|159.0
|359.9
|119.4
|Произведения искусства
|0.5
|1750.7
|2.2
|931.4
|Товары, приобретенные в портах
|0.4
|43.1
|21.2
|44.1
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.