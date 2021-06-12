Финансовые новости
- |
- 12.06.21
- |
- 00:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Тарифы на тепло отныне будет определять местная власть, а не государство
22:13 11.06.2021 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения с государственного на местный уровень.
Как передает Укринформ, соответствующий проект постановления «Об утверждении Изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения», регулятор принял 9 июня 2021 года.
Проектом предусматривается передать всех лицензиатов в сфере теплоснабжения, подпадающих под регулирование НКРЭКУ на местный уровень. Таким образом, местные органы власти самостоятельно будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов.
Примечательно, что под решение регулятора не подпадают лицензиаты, осуществляющие хозяйственную деятельность по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках.
В частности, состоится передача 80 лицензиатов (28 субъектов), осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии. Ранее в рамках реформы децентрализации власти в Украине на местный уровень были уже переданы 623 таких лицензиата.
При этом, как подчеркивается, НКРЭКУ все равно будет осуществлять мониторинг и контроль за работой всех предприятий теплоснабжения, в том числе и тех, регулирование которых будет происходить на местном уровне, будет продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности.
По словам руководителя регулятора Валерия Тарасюка, на сегодняшний день есть несколько предприятий, которые против такого решения, в частности «Ривнетеплоэнерго» и «Черкассытеплокоммунэнерго», а поэтому в течение двух недель состоятся обсуждения для урегулирования этой ситуации.
«Мы должны выработать единый подход, ведь это решение концептуальное. После одобрения проекта постановления у нас будет время почти две недели на обсуждение и согласование позиций», - добавил он.
В соответствии с Программой деятельности Кабинета Министров, одобренной постановлением Верховной Рады от 04.10.2019 №188-IX, одним из направлений реализации цели по предоставлению качественных коммунальных услуг является передача полномочий по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения - согласование инвестиционных программ и установление тарифов - с государственного уровня на уровень местных органов власти.
Кабинет Министров зафиксировал свою позицию по этому вопросу, одобрив проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности предприятий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода», который был зарегистрирован Верховной Радой 13.10.2020 под № 4215.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Иностранцы 11 июня обвалили курс доллара на межбанке под покупку гособлигаций на следующей неделе
ТОП-НОВОСТИ
|«Механизм быстрого реагирования». Как США накажут Зеленского за коррупцию
|Конституционный суд снова в кризисе: Почему Банковая так и не смогла нагнуть КСУ
|Депутаты предлагают реструктуризировать долг Украины перед МВФ. Это диверсия против страны
|Взрослые игры. Как Вирастюка сделали нардепом с перевесом в один голос
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Тарифы на тепло отныне будет определять местная власть, а не государство
|Синхронизация энергосистемы Украины с ENTSO-E: Копач назвал 2023 год реалистичным сроком
|Канадская компания готова построить патронный завод в Украине, – «Укроборонпром»
|ГФС проводит обыски в «Нафтогазе» по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 млрд грн
|J.P.Morgan прогнозирует получение Украиной $3 млрд официального финансирования до конца 2021г
|Конституционный суд снова в кризисе: Почему Банковая так и не смогла нагнуть КСУ
Это интересно
|В Норвегии разрабатывают морскую ветроэнергетическую установку нового типа
|ФБР разработало анонимный мессенджер. В ловушку попали сотни преступников
|Эксперты назвали мошенничество самым распространённым типом преступлений в Сети
|Volkswagen рассматривает возможность почасовой оплаты за автономное вождение
|В Китае арестовано более 1100 человек за использование криптовалюты для отмывания денег
|Подвергшийся кибершантажу мясной концерн JBS уплатил хакерам 11 млн долларов
|SpaceX обеспечит скоростным спутниковым интернетом Starlink пассажиров коммерческих авиалиний