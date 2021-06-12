Тарифы на тепло отныне будет определять местная власть, а не государство

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения с государственного на местный уровень.

Как передает Укринформ, соответствующий проект постановления «Об утверждении Изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения», регулятор принял 9 июня 2021 года.

Проектом предусматривается передать всех лицензиатов в сфере теплоснабжения, подпадающих под регулирование НКРЭКУ на местный уровень. Таким образом, местные органы власти самостоятельно будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов.

Примечательно, что под решение регулятора не подпадают лицензиаты, осуществляющие хозяйственную деятельность по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках.

В частности, состоится передача 80 лицензиатов (28 субъектов), осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии. Ранее в рамках реформы децентрализации власти в Украине на местный уровень были уже переданы 623 таких лицензиата.

При этом, как подчеркивается, НКРЭКУ все равно будет осуществлять мониторинг и контроль за работой всех предприятий теплоснабжения, в том числе и тех, регулирование которых будет происходить на местном уровне, будет продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности.

По словам руководителя регулятора Валерия Тарасюка, на сегодняшний день есть несколько предприятий, которые против такого решения, в частности «Ривнетеплоэнерго» и «Черкассытеплокоммунэнерго», а поэтому в течение двух недель состоятся обсуждения для урегулирования этой ситуации.

«Мы должны выработать единый подход, ведь это решение концептуальное. После одобрения проекта постановления у нас будет время почти две недели на обсуждение и согласование позиций», - добавил он.

В соответствии с Программой деятельности Кабинета Министров, одобренной постановлением Верховной Рады от 04.10.2019 №188-IX, одним из направлений реализации цели по предоставлению качественных коммунальных услуг является передача полномочий по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения - согласование инвестиционных программ и установление тарифов - с государственного уровня на уровень местных органов власти.

Кабинет Министров зафиксировал свою позицию по этому вопросу, одобрив проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности предприятий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода», который был зарегистрирован Верховной Радой 13.10.2020 под № 4215.