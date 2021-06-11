Финансовые новости
- |
- 11.06.21
- |
- 15:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Чистый убыток предприятий минэкономики за год вырос до 5,8 млрд грн
12:57 11.06.2021 |
Совокупный чистый убыток государственных предприятий из сферы управления Министерства экономики составил 5,8 млрд грн по итогу 2020 года. Об этом сообщает проект Марлин со ссылкой на сводный отчет о выполнении показателей финансового плана.
Чистый убыток предприятий минэкономики за прошлый год увеличился на 900 000 млн грн: по итогам 2019 года показатель составил 4,9 млрд грн.
Наибольший убыток зафиксировала Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, которая является одним из крупнейших участников внутреннего аграрного рынка и экспорта - 5,8 млрд грн.
Также в список наиболее убыточных предприятий минэкономики вошли: Аграрный фонд, который позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности Украины - 197 млн грн.
НПО "Павлоградский химический завод", который участвует в производстве ракетных комплексов "Ольха", "Ольха-М", "Гром" и др. - 156,9 млн грн.
Госпредприятие "Коневодство Украины", которое разводит лошадей в коммерческих целях - 92,3 млн грн.
По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на государственных предприятиях Минэкономики равнялось 23 651 человек. Общие затраты на оплату труда составили 4,2 млрд грн. В частности, среднемесячные расходы на работников - 12 700 грн, на административно-управленческий персонал - 21 100 грн, на директоров предприятий - 52 300 грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Депутаты предлагают реструктуризировать долг Украины перед МВФ. Это диверсия против страны
ТОП-НОВОСТИ
|Взрослые игры. Как Вирастюка сделали нардепом с перевесом в один голос
|Когда и чем закончится европейский вояж Анатолия Шария — интервью с Евгением Магдой
|Партия Притулы или партия Стерненко: Кто выиграет кастинг на новый «Голос»
|Доллар на межбанке 9 июня замедлил падение. Завтра ему собираются поднять курс
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть 11 июня перешли к росту после выхода доклада МЭА
|Чистый убыток предприятий минэкономики за год вырос до 5,8 млрд грн
|Автогаз 11 июня дешевеет в среднем и эконом-сегментах АЗС
|Минсельхоз США увеличил прогноз урожая и экспорта пшеницы из Украины в 2021/22 МГ на 0,5 млн тонн
|Средняя цена импорта в Украину газа в мае увеличилась на 13,6% – Минэкономики
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.06.21
Это интересно
|Эксперты назвали мошенничество самым распространённым типом преступлений в Сети
|Volkswagen рассматривает возможность почасовой оплаты за автономное вождение
|В Китае арестовано более 1100 человек за использование криптовалюты для отмывания денег
|Подвергшийся кибершантажу мясной концерн JBS уплатил хакерам 11 млн долларов
|SpaceX обеспечит скоростным спутниковым интернетом Starlink пассажиров коммерческих авиалиний
|Ford представил компактный пикап Maverick
|В США золотая монета 1933 года продана за рекордные 19,5 млн долларов