Чистый убыток предприятий минэкономики за год вырос до 5,8 млрд грн

Совокупный чистый убыток государственных предприятий из сферы управления Министерства экономики составил 5,8 млрд грн по итогу 2020 года. Об этом сообщает проект Марлин со ссылкой на сводный отчет о выполнении показателей финансового плана.

Чистый убыток предприятий минэкономики за прошлый год увеличился на 900 000 млн грн: по итогам 2019 года показатель составил 4,9 млрд грн.

Наибольший убыток зафиксировала Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, которая является одним из крупнейших участников внутреннего аграрного рынка и экспорта - 5,8 млрд грн.

Также в список наиболее убыточных предприятий минэкономики вошли: Аграрный фонд, который позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности Украины - 197 млн грн.

НПО "Павлоградский химический завод", который участвует в производстве ракетных комплексов "Ольха", "Ольха-М", "Гром" и др. - 156,9 млн грн.

Госпредприятие "Коневодство Украины", которое разводит лошадей в коммерческих целях - 92,3 млн грн.

По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на государственных предприятиях Минэкономики равнялось 23 651 человек. Общие затраты на оплату труда составили 4,2 млрд грн. В частности, среднемесячные расходы на работников - 12 700 грн, на административно-управленческий персонал - 21 100 грн, на директоров предприятий - 52 300 грн.