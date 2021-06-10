Рост цен промпроизводителей в Украине в мае ускорился до 3,6% – Госстат

Цены в промышленности Украины в мае 2021 выросли на 3,6%, тогда как в апреле – на 1,2%, марте – на 1,6%, феврале - на 7,8%, январе - на 5,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам мая 2021 года цены в промышленности выросли на 33,1%, по итогам апреля – на 27,8%, марта – на 26,3%, февраля - на 26,6%, января – на 17,6%.

За пять месяцев 2021 года рост цен промпроизводителей составил 26,3% к аналогичному периоду 2020 года.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в мае к апрелю 2021 года выросли на 3,1%, при поставках за пределы страны - на 5,3%.

По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 2,4%, рост цен в добыче сырой нефти и природного газа составил 3,8%, металлических руд - 3,3%, тогда как добыча каменного угля подешевела на 1,9%.

Цены выросли в металлургии – на 8%, производстве энергии - на 4,7%, в поставках электроэнергии, газа, пара и производстве изделий из дерева – на 4,2%, кокса и продуктов нефтепереработки на 3,9%, в перерабатывающей промышленности – на 3,6%, в производстве химических веществ и химической продукции – на 3%, продукция фармацевтических предприятий подорожала на 2,4%, производство товаров промежуточного потребления – на 4,9%, товаров длительного пользования – на 4,4%, товаров краткосрочного пользования – на 2,2%, производство автотранспортных средств – на 2,2%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в мае 2021 г.¹ к апрелю 2021 г., %

Всего в мае 2021-к апрелю 2021 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 103.6 103.1 105.3 Добывающая промышленность и разработка карьеров 102.4 101.8 103.8 Добыча каменного угля 98.1 98.1 - Добыча сырой нефти и природного газа 103.8 103.8 - Добыча металлических руд 103.3 102.2 103.9 Перерабатывающая промышленность 103.6 102.7 105.6 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 102.1 101.0 105.2 производство мяса и мясных продуктов 100.3 100.3 101.0 производство молочных продуктов 101.2 101.0 102.7 производство хлеба и хлебобулочных изделий 100.1 100.3 98.1 производство сахара 97.4 97.3 к/c производство напитков 100.4 100.4 100.0 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 100.8 100.5 101.8 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 104.2 104.6 103.5 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 103.9 103.3 109.3 Производство химических веществ и химической продукции 103.0 101.7 105.4 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 102.4 102.4 102.1 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 102.0 101.9 102.5 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 108.0 108.0 107.9 Машиностроение 101.5 101.3 102.0 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100.4 100.3 100.9 Производство электрооборудования 101.6 101.8 101.0 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 101.0 101.0 100.9 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 102.2 101.7 102.9 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 104.2 104.2 - Товары промежуточного потребления 104.9 104.2 105.9 Инвестиционные товары 101.9 101.8 102.0 Потребительские товары краткосрочного пользования 102.2 101.2 105.1 Потребительские товары длительного пользования 104.4 105.6 101.7 Энергия 103.7 103.7 109.3

Данные: Госстат



Изменение цен производителей промышленной продукции в мае 2021 года¹ к маю 2020 г., %

Всего в мае 2021-к маю 2020 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 133.1 125.4 165.9 Добывающая промышленность и разработка карьеров 215.3 218.9 198.1 Добыча каменного угля 110.3 110.3 - Добыча сырой нефти и природного газа 239.9 239.9 - Добыча металлических руд 268.8 357.0 208.9 Перерабатывающая промышленность 134.1 124.9 159.7 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 130.1 121.0 161.7 производство мяса и мясных продуктов 112.9 113.1 103.2 производство молочных продуктов 111.3 109.9 125.0 производство хлеба и хлебобулочных изделий 116.3 116.8 112.1 производство сахара 161.6 168.0 к/c производство напитков 105.8 105.8 108.1 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 102.4 101.8 105.5 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 118.3 119.0 117.4 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 192.9 193.0 183.5 Производство химических веществ и химической продукции 170.9 132.6 307.1 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 114.6 115.3 110.1 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 108.5 108.1 111.7 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 165.2 149.8 182.7 Машиностроение 106.7 106.4 108.0 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 102.7 103.3 101.3 Производство электрооборудования 112.2 113.0 108.1 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 109.4 110.3 106.5 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 103.0 99.8 109.8 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 100.6 100.6 - Товары промежуточного потребления 161.1 149.1 180.5 Инвестиционные товары 108.0 108.4 108.0 Потребительские товары краткосрочного пользования 126.6 118.2 158.6 Потребительские товары длительного пользования 121.2 123.4 116.5 Энергия 119.8 119.2 183.5

Данные: Госстат



Изменение цен производителей промышленной продукции в январе-мае 2021 года¹ к январю-маю 2020 г., %

Всего в январе-мае 2021-к январю-маю 2020 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 126.3 119.9 153.9 Добывающая промышленность и разработка карьеров 180.1 172.6 194.8 Добыча каменного угля 110.3 110.3 - Добыча сырой нефти и природного газа 166.4 166.4 - Добыча металлических руд 230.4 260.6 205.2 Перерабатывающая промышленность 126.6 119.3 146.5 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 128.5 120.8 155.9 производство мяса и мясных продуктов 109.5 109.5 106.9 производство молочных продуктов 108.7 107.6 119.3 производство хлеба и хлебобулочных изделий 114.5 114.7 113.2 производство сахара 167.4 171.8 к/c производство напитков 104.7 104.7 107.5 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 102.4 101.3 106.9 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 113.3 112.6 114.9 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 149.6 150.2 142.2 Производство химических веществ и химической продукции 146.3 123.6 206.3 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 112.3 112.9 107.4 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 105.9 105.3 111.7 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 147.8 137.0 159.5 Машиностроение 104.2 103.5 106.5 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 102.5 103.2 100.4 Производство электрооборудования 109.3 109.3 108.2 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 106.3 106.0 106.6 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 100.7 98.2 106.7 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 103.3 103.3 - Товары промежуточного потребления 146.4 135.5 163.6 Инвестиционные товары 105.5 105.5 106.6 Потребительские товары краткосрочного пользования 124.6 117.5 152.7 Потребительские товары длительного пользования 115.6 116.4 114.2 Энергия 115.5 115.1 142.2

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.

к/с - данные не публикуются с целью обеспечения исполнения требований Закона Украины «О Государственной статистике» касаемо конфиденциальности статистической информации.