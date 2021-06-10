Финансовые новости
- |
- 10.06.21
- |
- 14:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рост цен промпроизводителей в Украине в мае ускорился до 3,6% – Госстат
13:11 10.06.2021 |
Цены в промышленности Украины в мае 2021 выросли на 3,6%, тогда как в апреле – на 1,2%, марте – на 1,6%, феврале - на 7,8%, январе - на 5,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.
В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам мая 2021 года цены в промышленности выросли на 33,1%, по итогам апреля – на 27,8%, марта – на 26,3%, февраля - на 26,6%, января – на 17,6%.
За пять месяцев 2021 года рост цен промпроизводителей составил 26,3% к аналогичному периоду 2020 года.
Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в мае к апрелю 2021 года выросли на 3,1%, при поставках за пределы страны - на 5,3%.
По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 2,4%, рост цен в добыче сырой нефти и природного газа составил 3,8%, металлических руд - 3,3%, тогда как добыча каменного угля подешевела на 1,9%.
Цены выросли в металлургии – на 8%, производстве энергии - на 4,7%, в поставках электроэнергии, газа, пара и производстве изделий из дерева – на 4,2%, кокса и продуктов нефтепереработки на 3,9%, в перерабатывающей промышленности – на 3,6%, в производстве химических веществ и химической продукции – на 3%, продукция фармацевтических предприятий подорожала на 2,4%, производство товаров промежуточного потребления – на 4,9%, товаров длительного пользования – на 4,4%, товаров краткосрочного пользования – на 2,2%, производство автотранспортных средств – на 2,2%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в мае 2021 г.¹ к апрелю 2021 г., %
|Всего в мае 2021-к апрелю 2021
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|103.6
|103.1
|105.3
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|102.4
|101.8
|103.8
|Добыча каменного угля
|98.1
|98.1
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|103.8
|103.8
|-
|Добыча металлических руд
|103.3
|102.2
|103.9
|Перерабатывающая промышленность
|103.6
|102.7
|105.6
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|102.1
|101.0
|105.2
|производство мяса и мясных продуктов
|100.3
|100.3
|101.0
|производство молочных продуктов
|101.2
|101.0
|102.7
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|100.1
|100.3
|98.1
|производство сахара
|97.4
|97.3
|к/c
|производство напитков
|100.4
|100.4
|100.0
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100.8
|100.5
|101.8
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|104.2
|104.6
|103.5
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|103.9
|103.3
|109.3
|Производство химических веществ и химической продукции
|103.0
|101.7
|105.4
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|102.4
|102.4
|102.1
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|102.0
|101.9
|102.5
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|108.0
|108.0
|107.9
|Машиностроение
|101.5
|101.3
|102.0
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100.4
|100.3
|100.9
|Производство электрооборудования
|101.6
|101.8
|101.0
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|101.0
|101.0
|100.9
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|102.2
|101.7
|102.9
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|104.2
|104.2
|-
|Товары промежуточного потребления
|104.9
|104.2
|105.9
|Инвестиционные товары
|101.9
|101.8
|102.0
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|102.2
|101.2
|105.1
|Потребительские товары длительного пользования
|104.4
|105.6
|101.7
|Энергия
|103.7
|103.7
|109.3
Данные: Госстат
Изменение цен производителей промышленной продукции в мае 2021 года¹ к маю 2020 г., %
|Всего в мае 2021-к маю 2020
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|133.1
|125.4
|165.9
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|215.3
|218.9
|198.1
|Добыча каменного угля
|110.3
|110.3
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|239.9
|239.9
|-
|Добыча металлических руд
|268.8
|357.0
|208.9
|Перерабатывающая промышленность
|134.1
|124.9
|159.7
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|130.1
|121.0
|161.7
|производство мяса и мясных продуктов
|112.9
|113.1
|103.2
|производство молочных продуктов
|111.3
|109.9
|125.0
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|116.3
|116.8
|112.1
|производство сахара
|161.6
|168.0
|к/c
|производство напитков
|105.8
|105.8
|108.1
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|102.4
|101.8
|105.5
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|118.3
|119.0
|117.4
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|192.9
|193.0
|183.5
|Производство химических веществ и химической продукции
|170.9
|132.6
|307.1
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|114.6
|115.3
|110.1
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|108.5
|108.1
|111.7
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|165.2
|149.8
|182.7
|Машиностроение
|106.7
|106.4
|108.0
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|102.7
|103.3
|101.3
|Производство электрооборудования
|112.2
|113.0
|108.1
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|109.4
|110.3
|106.5
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|103.0
|99.8
|109.8
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|100.6
|100.6
|-
|Товары промежуточного потребления
|161.1
|149.1
|180.5
|Инвестиционные товары
|108.0
|108.4
|108.0
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|126.6
|118.2
|158.6
|Потребительские товары длительного пользования
|121.2
|123.4
|116.5
|Энергия
|119.8
|119.2
|183.5
Данные: Госстат
Изменение цен производителей промышленной продукции в январе-мае 2021 года¹ к январю-маю 2020 г., %
|Всего в январе-мае 2021-к январю-маю 2020
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|126.3
|119.9
|153.9
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|180.1
|172.6
|194.8
|Добыча каменного угля
|110.3
|110.3
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|166.4
|166.4
|-
|Добыча металлических руд
|230.4
|260.6
|205.2
|Перерабатывающая промышленность
|126.6
|119.3
|146.5
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|128.5
|120.8
|155.9
|производство мяса и мясных продуктов
|109.5
|109.5
|106.9
|производство молочных продуктов
|108.7
|107.6
|119.3
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|114.5
|114.7
|113.2
|производство сахара
|167.4
|171.8
|к/c
|производство напитков
|104.7
|104.7
|107.5
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|102.4
|101.3
|106.9
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|113.3
|112.6
|114.9
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|149.6
|150.2
|142.2
|Производство химических веществ и химической продукции
|146.3
|123.6
|206.3
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|112.3
|112.9
|107.4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|105.9
|105.3
|111.7
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|147.8
|137.0
|159.5
|Машиностроение
|104.2
|103.5
|106.5
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|102.5
|103.2
|100.4
|Производство электрооборудования
|109.3
|109.3
|108.2
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|106.3
|106.0
|106.6
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|100.7
|98.2
|106.7
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|103.3
|103.3
|-
|Товары промежуточного потребления
|146.4
|135.5
|163.6
|Инвестиционные товары
|105.5
|105.5
|106.6
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|124.6
|117.5
|152.7
|Потребительские товары длительного пользования
|115.6
|116.4
|114.2
|Энергия
|115.5
|115.1
|142.2
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.
к/с - данные не публикуются с целью обеспечения исполнения требований Закона Украины «О Государственной статистике» касаемо конфиденциальности статистической информации.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Партия Притулы или партия Стерненко: Кто выиграет кастинг на новый «Голос»
|Доллар на межбанке 9 июня замедлил падение. Завтра ему собираются поднять курс
|Реструктуризация или дефолт. Почему у Зеленского решили радикально изменить отношения с МВФ
|Эколог Владимир Борейко: Миллиард деревьев от Зеленского — дурной пиар, они просто засохнут
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинский рынок ДТ в мае сократился на 15%
|Денежная масса в Украине в мае возросла на 0,5%
|Рост цен промпроизводителей в Украине в мае ускорился до 3,6% – Госстат
|Автогаз подешевел в рознице 10 июня
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.06.21
|Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ не меньше 17 млрд куб. м
Это интересно
|Тоннели под Лас-Вегасом, построенные компанией Илона Маска, запущены в коммерческую эксплуатацию
|Введение единого налога для IT-компаний не заставит технологических гигантов покинуть Ирландию
|Сенат США одобрил законопроект по повышению конкурентоспособности с Китаем
|Apple ведёт переговоры с CATL и BYD по поводу аккумуляторных батарей для своего электромобиля
|Apple добавила веб-расширения для Safari на iPad и iPhone
|Найдено самое дорогое парковочное место в мире
|Беспилотник впервые успешно дозаправил самолёт прямо в воздухе