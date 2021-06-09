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Стоимость рабочей силы в Украине за год выросла почти на 20%
18:52 09.06.2021 |
Государственная служба статистики обнародовала индексы стоимости рабочей силы в первом квартале 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость выросла на 18,2%.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
По данным статистического ведомства, больше всего выросла стоимость рабочей силы в сфере "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - на 52,2% и в сфере "Искусство, спорт, развлечения и отдых" - на 35,8%.
В промышленности стоимость рабочей силы выросла на 12%, в строительстве - на 9,6%, в торговле - на 17,7%.
В отрасли "Информация и телекоммуникации" стоимость выросла на 20,9%, в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - на 11,7%.
В сфере "Образование" стоимость рабочей силы выросла на 27,9%, в сфере "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - на 9,2%.
Как сообщало РБК-Украина, Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2021 года составила 13 543 гривен. За последний год (по сравнению с апрелем прошлого года) зарплата выросла на 29,8% (на 3 113 гривен).
Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.
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