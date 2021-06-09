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Тарифы на комслуги за год выросли на 35% – Госстат
18:48 09.06.2021 |
За год - с мая 2020 года по май 2021 года - тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине выросли на 35%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Отмечается, что средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за май 2021 года выросли на 3,9%.
При этом, в годовом измерении всего цены выросли на природный газ (на 161%), электроэнергию (36,6%) и канализацию (17,5%).
Тарифы на содержание и ремонт жилья выросли на 6,7%, горячую воду и отопление - 4,8%.
Кроме этого, по данным Госстата, в апреле украинцы уплатили за коммунальные услуги 22,7 млрд грн.
При этом, на конец апреля 2021 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 28,6 млрд грн, тепловой энергии и горячей воды - 25,4 млрд грн, поставку и распределение электроэнергии - 7,6 млрд грн.
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