Всемирный банк инвестирует в украинскую энергосистему $211 миллионов

Украина успешно завершила переговоры со Всемирным банком о привлечении 211 млн долл. на реализацию инвестиционного проекта «Укргидроэнерго» по повышению устойчивости энергосистемы.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

«Мы официально завершили переговорный процесс и подписали протокол переговоров. Реализация проекта будет способствовать повышению надежности работы украинской энергосистемы, выполнению требований относительно функционирования в синхронном режиме с европейскими сетями и международными обязательствами в сфере сокращения выбросов парниковых газов», - рассказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Так, в рамках проекта «Украина - Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЧАО «Укргидроэнерго»)» планируется привлечение $177 млн ​​со стороны Всемирного банка и $34 млн от Фонда чистых технологий. Рассмотрение пакета гарантийных и финансовых соглашений советом директоров Всемирного банка состоится до конца июня.

В частности, в рамках проекта предусмотрена установка систем аккумулирования энергии мощностью 197 МВт на Киевской ГАЭС, Каневской ГЭС, Кременчугской ГЭС и Среднеднепровской ГЭС; солнечные электростанции с мощностью 35,9 МВт и 28 МВт, а также аккумуляторы мощностью 15 МВт на Днестровской ГЭС.

Отмечается, что такое обновление позволит предоставить оператору системы передачи - НЭК «Укрэнерго» дополнительный резерв поддержания частоты и расширить регулирующий диапазон автоматического резерва восстановления частоты.

Что, в свою очередь, необходимо для обеспечения надежного и устойчивого функционирования объединенной энергосистемы Украины, соблюдения операционной безопасности и качества электрической энергии.