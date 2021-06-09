Инфляция в Украине в мае выросла до 1,3%, в годовом измерении – до 9,5% - Госстат

Рост потребительских цен в Украине по итогам мая 2021 года ускорился в годовом измерении до 9,5% с 8,4% по итогам апреля.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду, в мае инфляция выросла до 1,3% с 0,7% в апреле, в то же время базовая инфляция осталась на уровне 0,7%.

В целом за первых пять месяцев этого года инфляция в Украине составила 6,1%, базовая – 3,9%.

Правительство Украины прогнозирует на этот года инфляцию 8,9%, Нацбанк – 8%. По мнению НБУ, пик инфляционного всплеска на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года, а осенью инфляция начнет снижаться. Инфляция вернется в целевой диапазон 5%±1 п. п. в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем, считает Нацбанк.

По данным Госстата, на потребительском рынке в мае к апрелю 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 1,7%. Больше всего (на 14,5% и 6,8%) подорожали фрукты и подсолнечное масло. На 1,8-1,0% выросли цены на мясо и мясопродукты, макаронные изделия, рис, масло, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 17,5% подешевели яйца, на 0,5% - овощи.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,9% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 14,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,7%, в первую очередь, за счет подорожания проезда в железнодорожном и автомобильном пассажирском транспорте на 3% и 1,7% соответственно, топлива и масел - на 1%.



Потребительские цены в мае 2021г, %:

май 2021 к апрелю 2021 май 2021 к декабрю 2020 май 2021 к маю 2020 январь-май 2021 к январю-маю 2020 Индекс потребительских цен 1,3 6,1 9,5 8,0 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,7 8,8 9,9 8,8 Продукты питания 1,8 9,2 10,5 9,4 Хлеб та хлебопродукты 0,9 8,5 13,4 12,7 Хлеб 0,9 9,2 16,6 13,7 Макаронные изделия 1,3 5,4 8,6 8,1 Мясо и мясопродукты 1,8 6,8 10,3 5,6 Рыба та рыбопродукты 1,0 4,6 6,2 6,0 Молоко 0,3 1,3 5,4 4,7 Сыр и мягкий сыр (творог) 0,3 3,3 6,4 5,8 Яйца -17,5 -6,1 34,4 71,3 Масло сливочное 1,2 5,0 8,7 5,9 Масло подсолнечное 6,8 42,7 75,2 49,5 Фрукты 14,5 22,0 -0,7 7,7 Овощи -0,5 13,5 -13,1 -10,4 Сахар 0,5 20,9 67,2 62,8 Безалкогольные напитки 0,4 2,0 3,0 2,6 Алкогольные напитки, табачные изделия 0,7 4,7 9,3 9,6 Одежда и обувь -0,6 4,7 -3,8 -4,8 Одежда -0,9 4,6 -3,6 -4,8 Обувь -0,3 4,9 -4,3 -4,9 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 3,9 8,6 35,3 23,9 Содержание и ремонт жилья 0,9 3,8 6,7 4,9 Водоснабжение 0,0 11,0 11,0 15,5 Канализация 0,0 17,5 17,5 22,3 Содержание домов и придомовых территорий 0,1 1,9 2,6 2,9 Электроэнергия 0,0 36,6 36,6 36,6 Природный газ 14,6 4,6 161,6 70,8 Горячая вода, отопление 0,0 1,3 4,8 9,6 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,5 1,7 2,2 1,6 Здравоохранение 0,5 3,0 6,4 7,2 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,5 2,4 5,6 7,0 Амбулаторные услуги 0,7 4,8 9,7 9,4 Транспорт 0,7 5,8 12,2 7,8 Топливо и масла 1,0 18,1 37,4 13,6 Транспортные услуги 2,0 5,4 6,8 4,2 Пассажирский железнодорожный транспорт 3,0 10,9 12,0 6,8 Пассажирский автодорожный транспорт 1,7 5,8 7,0 4,0 Связь 2,2 3,5 6,0 4,3 Отдых и культура -0,8 1,2 2,6 2,0 Образование 0,2 2,6 14,7 14,2 Рестораны та гостиницы 0,0 2,6 4,7 4,2 Разные товары и услуги -0,3 -1,9 5,3 5,6

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат