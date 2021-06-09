Инфляция в Украине в мае выросла до 1,3%, в годовом измерении – до 9,5% - Госстат

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду, в мае инфляция выросла до 1,3% с 0,7% в апреле, в то же время базовая инфляция осталась на уровне 0,7%.
В целом за первых пять месяцев этого года инфляция в Украине составила 6,1%, базовая – 3,9%.
Правительство Украины прогнозирует на этот года инфляцию 8,9%, Нацбанк – 8%. По мнению НБУ, пик инфляционного всплеска на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года, а осенью инфляция начнет снижаться. Инфляция вернется в целевой диапазон 5%±1 п. п. в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем, считает Нацбанк.
По данным Госстата, на потребительском рынке в мае к апрелю 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 1,7%. Больше всего (на 14,5% и 6,8%) подорожали фрукты и подсолнечное масло. На 1,8-1,0% выросли цены на мясо и мясопродукты, макаронные изделия, рис, масло, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 17,5% подешевели яйца, на 0,5% - овощи.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,9% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 14,6%.
Цены на транспорт выросли на 0,7%, в первую очередь, за счет подорожания проезда в железнодорожном и автомобильном пассажирском транспорте на 3% и 1,7% соответственно, топлива и масел - на 1%.
Потребительские цены в мае 2021г, %:
|май 2021 к апрелю 2021
|май 2021 к декабрю 2020
|май 2021 к маю 2020
|январь-май 2021 к январю-маю 2020
|Индекс потребительских цен
|1,3
|6,1
|9,5
|8,0
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1,7
|8,8
|9,9
|8,8
|Продукты питания
|1,8
|9,2
|10,5
|9,4
|Хлеб та хлебопродукты
|0,9
|8,5
|13,4
|12,7
|Хлеб
|0,9
|9,2
|16,6
|13,7
|Макаронные изделия
|1,3
|5,4
|8,6
|8,1
|Мясо и мясопродукты
|1,8
|6,8
|10,3
|5,6
|Рыба та рыбопродукты
|1,0
|4,6
|6,2
|6,0
|Молоко
|0,3
|1,3
|5,4
|4,7
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0,3
|3,3
|6,4
|5,8
|Яйца
|-17,5
|-6,1
|34,4
|71,3
|Масло сливочное
|1,2
|5,0
|8,7
|5,9
|Масло подсолнечное
|6,8
|42,7
|75,2
|49,5
|Фрукты
|14,5
|22,0
|-0,7
|7,7
|Овощи
|-0,5
|13,5
|-13,1
|-10,4
|Сахар
|0,5
|20,9
|67,2
|62,8
|Безалкогольные напитки
|0,4
|2,0
|3,0
|2,6
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0,7
|4,7
|9,3
|9,6
|Одежда и обувь
|-0,6
|4,7
|-3,8
|-4,8
|Одежда
|-0,9
|4,6
|-3,6
|-4,8
|Обувь
|-0,3
|4,9
|-4,3
|-4,9
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|3,9
|8,6
|35,3
|23,9
|Содержание и ремонт жилья
|0,9
|3,8
|6,7
|4,9
|Водоснабжение
|0,0
|11,0
|11,0
|15,5
|Канализация
|0,0
|17,5
|17,5
|22,3
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,1
|1,9
|2,6
|2,9
|Электроэнергия
|0,0
|36,6
|36,6
|36,6
|Природный газ
|14,6
|4,6
|161,6
|70,8
|Горячая вода, отопление
|0,0
|1,3
|4,8
|9,6
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,5
|1,7
|2,2
|1,6
|Здравоохранение
|0,5
|3,0
|6,4
|7,2
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,5
|2,4
|5,6
|7,0
|Амбулаторные услуги
|0,7
|4,8
|9,7
|9,4
|Транспорт
|0,7
|5,8
|12,2
|7,8
|Топливо и масла
|1,0
|18,1
|37,4
|13,6
|Транспортные услуги
|2,0
|5,4
|6,8
|4,2
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|3,0
|10,9
|12,0
|6,8
|Пассажирский автодорожный транспорт
|1,7
|5,8
|7,0
|4,0
|Связь
|2,2
|3,5
|6,0
|4,3
|Отдых и культура
|-0,8
|1,2
|2,6
|2,0
|Образование
|0,2
|2,6
|14,7
|14,2
|Рестораны та гостиницы
|0,0
|2,6
|4,7
|4,2
|Разные товары и услуги
|-0,3
|-1,9
|5,3
|5,6
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат