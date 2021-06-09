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С влиянием пандемии связывают экономическую ситуацию 8% украинцев - КМИС
Более 54% украинцев считают, что финансовое положение их семьи ухудшилось за последние два года. При этом лишь 8% граждан связывают нынешнюю экономическую ситуацию в Украине с влиянием пандемии коронавируса.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает Укринформ.
"Большинство респондентов - 54,4% - считают, что за последние 2 года финансовое положение их семьи ухудшилось. Об улучшении говорят 11,3% респондентов, а 33,6% утверждают, что ничего не изменилось за этот период", - говорится в сообщении.
Согласно результатам опроса, 91,5% респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги, 90,6% - с ростом цен на основные продукты питания.
По данным социологов, со снижением зарплат или пенсий сталкивались 35,4% респондентов, а с полной или частичной потерей места работы - 31,9%.
Исследователи также изучали, что украинцы считают главной причиной экономического кризиса в Украине. "Больше всего респондентов - 42,9% - считают основной причиной высокий уровень коррупции. Чуть меньше респондентов (33,8%) объясняют кризис некомпетентностью власти. Значительно меньше респондентов причинами считают войну на Востоке Украины (10,6%) и пандемию коронавируса (8,3%)", - отмечают социологи.
Всеукраинский опрос общественного мнения проводился 27 мая - 1 июня 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с квотным отбором. Всего опрошены 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме временно оккупированных территорий), в возрасте от 18 лет.
Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.
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