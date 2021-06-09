Всемирный банк оставил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,8%

Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%.

Как передает Укринформ, об этом говорится в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» за июнь 2021 года.

По прогнозам организации, ВВП Украины и в 2022-м, и 2023 году вырастет на 3,1%.

По данным Всемирного банка, в 2021 году ожидается рост мировой экономики на 5,6% - это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, преимущественно обусловленный интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах.

«Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру», - констатировал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Как сообщал Укринформ, в марте Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.