Большинство украинцев считают, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось

В мае 2021 года большинство украинцев (54,4%) считают, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось. Об улучшении говорят 11,3% респондентов, а 33,6% утверждают, что ничего не изменилось за этот период.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, 9 из 10 респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги (91,5%) и с ростом цен на основные пищевые продукты (90,6%). Вместе с этим, со снижением зарплат или пенсий сталкивались 35,4% респондентов, а с полной или частичной потерей места работы - 31,9%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 27 мая - 1 июня 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,4%.

По данным опроса Центра Разумкова, в мае 2021 года граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "очень плохую". И только 5% оценивают ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% как "не плохую и не хорошую".

Отметим, индекс потребительских настроений в Украине в апреле 2021 года составил 77,2 п., что на 9,4 п. выше, чем в марте. Повышение индикатора связано со значительным ростом экономических ожиданий или с изменением методологии опроса.

