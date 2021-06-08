Финансовые новости
- |
- 08.06.21
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Большинство украинцев считают, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось
12:40 08.06.2021 |
В мае 2021 года большинство украинцев (54,4%) считают, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось. Об улучшении говорят 11,3% респондентов, а 33,6% утверждают, что ничего не изменилось за этот период.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
По данным опроса, 9 из 10 респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги (91,5%) и с ростом цен на основные пищевые продукты (90,6%). Вместе с этим, со снижением зарплат или пенсий сталкивались 35,4% респондентов, а с полной или частичной потерей места работы - 31,9%.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 27 мая - 1 июня 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,4%.
По данным опроса Центра Разумкова, в мае 2021 года граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "очень плохую". И только 5% оценивают ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% как "не плохую и не хорошую".
Отметим, индекс потребительских настроений в Украине в апреле 2021 года составил 77,2 п., что на 9,4 п. выше, чем в марте. Повышение индикатора связано со значительным ростом экономических ожиданий или с изменением методологии опроса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Плохой «слуга»: Лишат ли мятежных политиков статуса депутата
|Угроза для Банковой. Будут ли у Зеленского отменять конкурс на руководителя САП
|Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом
|Безгранично удивлен и немного разочарован: Чем грозят Украине «смелые» интервью Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госсекретарь США считает завершение построения «Северного потока-2» свершившимся фактом
|«Судебная реформа будет обречена»: в «Венецианке» жестко раскритиковали планы ВР
|Венецианка не поддержала принятые ВР изменения в закон о недостоверном декларировании
|Большинство украинцев считают, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.06.21
|Цена на золото немного растет 8 июня в ожидании данных по инфляции в США
Это интересно
|Fiat полностью выведет из модельного ряда автомобили с моторами внутреннего сгорания к 2030 году
|Игровой потоковый сервис Google Stadia станет доступен на Android TV с 23 июня
|Google, Amazon и Facebook поддержали единый налог для IT-компаний, предложенный странами G7
|2 % самых популярных приложений для iOS оказались вредоносным ПО
|Jaguar оставил спортивным двухдверкам только один мотор
|Основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос 20 июля
|Apple разрешит пользователям отслеживать собираемую о них информацию