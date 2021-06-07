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Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины превысил 10 млрд гривен
15:45 07.06.2021 |
Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-май 2021 года составили 200,1 млрд гривен, расходы - 211,1 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств Фонда достиг 11 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 129,0 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 11,9 млрд гривен.
Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 71,1 млрд гривен.
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