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Соглашение об ассоциации планируют обновить уже к октябрю - Качка
08:45 07.06.2021 |
Часть Соглашения об ассоциации Украины с ЕС планируют обновить до октября 2021 года - до следующего саммита Украина-ЕС.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка в рамках международной отраслевой конференции "GRAIN UKRAINE 2021".
Он отметил, что в Министерстве экономики продолжают работу с европейскими экспертами по обновлению Соглашения об ассоциации, включая ее торговую часть.
Предполагается, что к Саммиту Украина-ЕС, который должен состояться в октябре этого года, будет обновлена тарифная часть.
Обновление Соглашения необходимо для того, чтобы учесть изменения, которые произошли с момента его подписания.
Ранее в Офисе президента заявили, что хотят обновления положений Соглашения об ассоциации в части цифровизации, чтобы зафиксировать достижения Украины в этой сфере за последние годы.
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