В Украине заработала система автоматического контроля за декларациями – Новиков

С 1 июня заработала система автоматического контроля за декларациями о доходах должностных лиц.

Об этом сказал глава Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Александр Новиков в интервью Укринформу.

«Буквально с 1 июня заработала система логического и арифметического контроля за декларациями. Это касается всех 780 тысяч деклараций, представленных до 1 апреля 2020 года», - отметил он.

Все они были сверены с предыдущими декларациями, в целом с 14 реестрами, которые есть в государстве, пояснил председатель НАПК. В результате сверки компьютерная система сформировала «рейтинг риска деклараций». По новым правилам, добавил Новиков, «впервые в результате сотрудничества с общественными организациями, Общественным советом при НАПК мы получили рейтинг риска деклараций, по которым будем отбирать их для проверки».

Он пояснил, что среди первых десяти - декларации парламентариев и депутатов местных советов. «Так компьютер установил риск возможности получения незаконных доходов или незадекларированного имущества», - сказал глава НАПК.

Как сообщал Укринформ, ранее в Национальном агентстве по вопросам предупреждения коррупции разъяснили, какие декларации могут быть признаны рисковыми и попасть под проверку.