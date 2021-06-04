Морпорты Украины за 5 мес. сократили грузоперевалку на 18,6%

Морские порты Украины в январе-мае 2021 года обработали 55,4 млн тонн грузов, что на 18,6% ниже показателей аналогичного периода 2020 года.

Как сообщается на сайте Администрации морских портов Украины (АМПУ), больше всего за указанный период портами было обработано руды и зерновых грузов - 15,7 млн тонн (-14,1%) и 14,6 млн тонн (-33,1%) соответственно.

При этом перевалка нефтепродуктов выросла на 46,7% и составила 657,7 тыс. тонн.

По итогам января-мая, перевалка экспортных грузов составила 42,6 млн тонн (-18,6% к аналогичному периоду 2020 года), импортных - 8,8 млн тонн (-13,4%), транзитных - 3,4 млн тонн (-25%), каботажных - 484,8 тыс. тонн (-42,5%).

Кроме того, за пять месяцев этого года было обработано 415 532 TEU контейнеров, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщалось, морские порты Украины в январе-апреле 2021 года обработали 44,1 млн тонн грузов, что на 19,6% меньше показателей аналогичного периода 2020 года.