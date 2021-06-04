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Возмещение НДС ряду крупных экспортеров в 2020г превысило уплату ими налогов - данные ГНС
22:50 04.06.2021 |
Ряд крупных украинских экспортеров в 2020 году, в частности в сфере АПК и ГМК, в 2021 году получили из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) денежными средствами на сумму существенно выше, чем ими было уплачено налогов (без учета единого социального взноса, ЕСВ).
Согласно обнародованным данным Государственной налоговой службы, в частности, экспортеры подсолнечного масла и другой агропродукции "Кернел-трейд" получил 9,96 млрд грн возмещения НДС, а уплатил налогов 0,36 млрд грн, "Сантрейд" - соответственно 4,26 млрд грн и 0,23 млрд грн, АО "Каргилл" - 3,81 млрд грн и 0,09 млрд грн.
Среди экспортеров зерновых культур объем выплаченного в прошлом году возмещения НДС существенно превысил объем налогов, в частности, у "АДМ Юкрейн" - соответственно 4,66 млрд грн и 0,1 млрд грн, "Нибулон" - 4,28 млрд грн и 0,46 млрд грн и "Гленкор Агрикалчер Украина" - 2,77 млрд грн и 0,13 млрд грн.
Подобная ситуация и в горно-металлургическом секторе: например, ММК им.Ильича получил 5,49 млрд грн возмещения при уплате 0,96 млрд грн налогов, "Запорожсталь" - соответственно 5,22 млрд грн и 0,96 млрд грн, "Азовсталь" - 4,77 млрд грн и 0,66 млрд грн, ДМК - 3,2 млрд грн и 0,65 млрд грн. Несколько лучше соотношение у "ArcelorMittal Кривой Рог" - 6,22 млрд грн и 2,37 млрд грн.
В этом списке почти нет железорудных горно-обогатительных комбинатов, так как возмещение НДС у них сопоставимо с налогом на прибыль, но есть "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ) - 1,17 млрд грн и 0,29 млрд грн.
В случае предприятий, на которых занято много работников, значительные средства ими были уплачены в качестве ЕСВ, в частности "ArcelorMittal Кривой Рог" - 1 млрд грн, ММК им.Ильича - 0,71 млрд грн, "Запорожсталь" - 0,56 млрд грн, ДМК - 0,36 млрд грн, "Нибулон" - 0,25 млрд грн.
Как сообщалось, в 2020 году возмещение НДС составило 143,1 млрд грн по сравнению со 151,9 млрд грн в 2019 году.
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