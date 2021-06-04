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Министр финансов об отсутствии транша МВФ: «выживем и так»
15:37 04.06.2021 |
Украинские власти намерены договариваться с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы получить два транша кредита по 700 млн долларов. Но могут обойтись и без денег фонда.
Об этом журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, судьба траншей МВФ будет зависеть от того, выполнит ли власть взятые на себя обязательства перед фондом.
"Мы должны проголосовать те законы, по которым мы брали на себя обязательства, которые объявили, тогда дальше будет понятно", - сказал он и добавил, что это законы о НАБУ, НАЗК, ГБР.
Марченко отметил, для Украины желательно получить транш "чем раньше, тем лучше".
Глава Минфина заявил, что хотел бы получить два транша по 700 млн долларов. Но когда эти средства поступят, неизвестно. "Я не оракул. Я хотел эти деньги еще в августе прошлого года. Их нет. Живем? Выживем и так", - сказал он.
В то же время Марченко заявил, что без денег МВФ будет "знаете, так, сложно".
Министр сообщил, что ключевым является вопрос выплат по государственному долгу в августе. "Это ключевое, что нас мотивирует договариваться, искать компромисс", - сказал он.
Напомним, советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что если Международный валютный фонд откажется предоставлять Украине кредит до сентября, расходы госбюджета будут сокращены.
Отметим, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что в Международном валютном фонде (МВФ) пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы Stand By, за которым последует выделение транша.
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