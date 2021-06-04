Регистрации ввезенных подержанных иномарок в Украине за 5 мес. выросли на 45%

Первичные регистрации в Украине подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, в январе-мае 2021 года составили 159,5 тыс. ед., что на 45% больше, чем за тот же период 2020 года, и по-прежнему вчетверо больше, чем новых автомобилей, сообщает "Укравтопром".

При этом в мае первые украинские номера получили 33,2 тыс. подержанных иномарок - на 8% больше, чем годом ранее,

"Как следствие, растаможенные машины с пробегом охватили почти 80% первичного рынка легковых авто", - констатирует ассоциация.

Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen - за месяц 5,6 тыс. авто этой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

На втором месте Ford с регистрацией 3,2 тыс. подержанных авто, третьей стала Renault с результатом почти 3 тыс. машин.

Автомобили Skoda показали четвертый результат (2,6 тыс. регистраций), а замыкает пятерку лидеров Hyundai, в зачете которого 1,9 тыс. украинских номеров.

Самой популярной подержанной иномаркой мая стала Renault Megane - 2205 первых регистраций.

Как сообщалось, в 2020 году в Украине зарегистрировано 353,4 тыс. ед. подержанных легковых иномарок - в 4,1 раза больше реализации новых машин (85,5 тыс. ед.).