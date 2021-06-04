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Доля нелегального рынка табака сейчас самая высокая за всю историю Украины - Гетманцев
23:38 03.06.2021 |
На сегодня доля нелегального рынка табака является самой высокой за всю историю Украины.
Об этом в комментарии Укринформу заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").
"Собственно, непоступление от налога с табачных изделий в год, по выводам экспертов, составляет 12 млрд грн только от табака. К сожалению, на сегодня у нас доля нелегального рынка табака является самой высокой за всю историю Украины. Даже при Януковиче было менее 10%, сегодня у нас около 13% ", - сказал Гетманцев.
По словам депутата, это свидетельствует о бездействии правоохранительных органов.
"Нарушения очевидны, правоохранители явно не предпринимают никаких мер для предупреждения. Это свидетельствует о том, что или они некомпетентны, или они умышленно покрывают нелегальный бизнес. И в первом, и во втором случае это огромные убытки для государственного бюджета и основания для соответствующих кадровых выводов ", - сказал Гетманцев.
Он отметил, что члены комитета накануне подготовили много материалов, свидетельствующих о нарушениях в этой сфере, в частности, фото точек в центре Киева, которые продают нелегальные табачные изделия по цене ниже, чем она даже теоретически может быть в соответствии с действующим законодательством и с учетом объема акциза.
Гетманцев рассказал, что на это заседание комитета не пришли приглашенные представители Государственной фискальной службы. В связи с этим члены комитета обратились к Премьер-министру с требованием принять соответствующие дисциплинарные меры.
Укринформ обратился за комментарием к Государственной фискальной службе.
Гетманцев отметил, что по результатам рассмотрения вопроса комитет примет соответствующее решение.
"Будет решение комитета по результатам этого рассмотрения, где будут отражены все наши выводы, а также доведены конкретные меры, которые, как мы считаем, должны быть реализованы в рамках борьбы с нелегальным табаком. Мы возьмем это решение на контроль", - отметил он.
Депутат добавил, что такие же решения депутаты принимали в вопросах нелегального топлива и алкоголя.
По словам Гетманцева, в целом по подакцизной продукции в бюджет не поступает 30-40 млрд грн.
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