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В Украине на аукционе продали первую колонию
23:33 03.06.2021 |
Имущество Львовской исправительной колонии № 48 было продано на электронном аукционе за 377,5 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Фейсбуке.
"Сегодня на аукционе продали первый лот - имущество колонии №48 (Хуторовка, 2). Стартовая цена основного объекта - 132 млн 674 тыс. 303 грн 55 копеек. Цена продажи по результатам торгов - 377 млн 500 тысяч гривень. Рост цены на аукционе - едва ли не в три раза", - сообщил Малюська.
По его словам, участие в торгах приняли 7 участников.
"Это первая продажа «Большой распродажи тюрем». Напомню, распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры, и «Большая распродажа тюрем» превратится в «Большое строительство тюрем», - проинформировал министр.
Через некоторое время Малюська сообщил и о продаже второго лота.
"Ну и второй лот тоже не заставил себя ждать. Продали обособленный кусок 48 колонии. Стартовая цена - 3 миллиона 386 тысяч 294 грн 37 копеек. Торговались 9 участников. Цена продажи - 30 миллионов гривень. Рост цены - почти в 9 раз", - заявил Малюська.
Как сообщал Укринформ, в августе 2020 года Министерство юстиции объявило массовую распродажу имущества пенитенциарной системы. На электронные торги выставили здание государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр" (№ 132), "Южную исправительную колонию" № 51 в городе Одессе и Львовскую исправительную колонию №48.
Львовская исправительная колония состоит из двух частей и имеет здание общей площадью 39,8 тыс. м² на земельном участке площадью 13 гектаров. Тюрьма не функционирует по назначению с начала 2018 года.
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