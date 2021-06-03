Счетная палата выявила признаки уголовных нарушений во время каждой пятой проверки

В 2020 году аудиторы Счетной палаты обнаружили признаки уголовных нарушений во время каждого пятого контрольного мероприятия, и в прошлом году начаты 22 досудебных расследования.

Как передает Укринформ, об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, представляя Отчет за 2020 год.

"Что нам удалось сделать за прошлый год. Наши аудиторы проверили 285 объектов. Мы утвердили 48 отчетов. Объем проверенных средств наибольший за последние годы - 1 трлн 185 млрд грн. Для сравнения - это больше, чем сумма расходов государственного бюджета за прошлый год", - отметил Пацкан.

Он привел несколько фактов, которые установили специалисты по результатам аудитов.

"Национальная аграрная академия наук неэффективно управляет государственным имуществом, в частности землями. Данные о 145 тыс. га (31%) - отсутствуют в Государственном земельном кадастре. 75% объектов не имеют государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Еще один пример - 367 млн грн бюджетных средств потратили неэффективно на экстренную медицину в 2019 году. Это равно стоимости 170 новых автомобилей скорой помощи", - сообщил глава Счетной палаты.

Аудиторы обнаружили, отметил Пацкан, что почти 400 тысяч учеников имели проблемы с обеспечением учебниками в 2019/2020 учебном году. И ни одного электронного учебника для школ в 2019 году не закупили.

"Очевидно, насущную потребность в электронных образовательных ресурсах в условиях карантина и онлайн- обучения поняли все", - добавил он.

Председатель Счетной палаты отметил, что общая сумма выявленных в 2020 году нарушений и недостатков, а также неэффективного управления и использования бюджетных средств и имуществом составляла почти 26,3 млрд грн.

"Наибольшее количество выявленных нарушений в следующих сферах: 6,9 млрд грн - АПК, природоохранная деятельность и предупреждение чрезвычайных ситуаций; 5,5 млрд грн - безопасность, связь, обороноспособность государства и топливно-энергетический комплекс; 3,9 млрд грн - администрирование доходов госбюджета", - подчеркнул чиновник.

Относительно бюджетного процесса, в 2020 году Счетная палата осуществила анализ бюджетов трех лет: 2019 года (бюджет предыдущего года), 2020 года (текущее исполнение), 2021 года (проект бюджета).

"Во время анализа проекта Государственного бюджета-2021 мы нашли дополнительные резервы доходов по четырем источникам в общей сложности на 20,6 млрд гривень", - отметил Пацкан.

Он напомнил, что в 2020 году Счетная палата решила внести свой вклад в борьбу с пандемией - с марта специалисты института начали отслеживать расходы на борьбу с COVID-19.

"Совместно с общественными активистами мы разработали дашборд, который по состоянию на 1 января 2021 года содержал информацию о 367 тысячах платежей на сумму 105 млрд грн! И каждый мог посмотреть, как расходуются средства из государственного и местных бюджетов на преодоление эпидемии. Наша позиция четкая - борьба с коронавирусом требует использования каждого рубля бюджета эффективно и по назначению", - отметил глава СП.

Валерий Пацкан добавил, что в 2021 году Счетная палата вошла с четким пониманием и намерениями продолжить развитие независимого и сильного высшего органа аудита в Украине.