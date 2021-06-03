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Поступления в бюджет от управления коррупционными активами выросли в три раза, – АРМА
11:19 03.06.2021 |
За пять месяцев 2021 года Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, перечислило в госбюджет 15,4 млн грн от управления арестованными активами, переданными управителями на основании договоров.
Как сообщает пресс-служба АРМА, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сумма поступлений увеличилась на 328%.
Отмечается, что за весь 2020 года в бюджет перечислили 15,68 млн грн дохода, то есть за пять месяцев текущего года был фактически достигнут показатель прошлогоднего результата.
В мае государство получило около 3,5 млн грн от управления арестованным имуществом, что является наивысшим показателем поступлений в месячном разрезе.
В АРМА подчеркнули, что указанные суммы являются поступлениями только от одного способа управления активами, которые совершает агентство. Сюда не входят средства от реализованного на торгах имущества и переданные агентству средства, размещенные на банковских счетах.
Ранее сообщалось, что за четыре месяца 2021 года сумма арестованных средств на депозитных счетах АРМА превысила 613 млн в гривневом эквиваленте.
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