Поступления в бюджет от управления коррупционными активами выросли в три раза, – АРМА

За пять месяцев 2021 года Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, перечислило в госбюджет 15,4 млн грн от управления арестованными активами, переданными управителями на основании договоров.

Как сообщает пресс-служба АРМА, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сумма поступлений увеличилась на 328%.

Отмечается, что за весь 2020 года в бюджет перечислили 15,68 млн грн дохода, то есть за пять месяцев текущего года был фактически достигнут показатель прошлогоднего результата.

В мае государство получило около 3,5 млн грн от управления арестованным имуществом, что является наивысшим показателем поступлений в месячном разрезе.

В АРМА подчеркнули, что указанные суммы являются поступлениями только от одного способа управления активами, которые совершает агентство. Сюда не входят средства от реализованного на торгах имущества и переданные агентству средства, размещенные на банковских счетах.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца 2021 года сумма арестованных средств на депозитных счетах АРМА превысила 613 млн в гривневом эквиваленте.