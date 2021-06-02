Государственная таможенная служба с начала года выполнила план поступлений на 108%

Государственная таможенная служба за январь-май 2021 года выполнила план поступлений на 108% и перечислила в госбюджет 170,2 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГТС.

"Всего за январь-май текущего года Гостаможслужба выполнила план поступлений на 108% и перечислила в госбюджет 170,2 млрд грн (при запланированном показателе - 158 млрд грн)", - говорится в сообщении.

Таким образом, Гостаможслужба перевыполнила план почти на 12,3 млрд грн и перечислила: в общий фонд - 143,3 млрд грн и в специальный фонд- 26,9 млрд грн.

За 5 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления таможенных платежей увеличились на 46,8 млрд грн или на 38%.

В то же время в мае план поступлений был увеличен на свыше 2 млрд грн (в соответствии с Законом Украины от 29 апреля 2021 года № 1434-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год»).

При этом в мае 2021 года Государственная таможенная служба перечислила в бюджет Украины 35,4 млрд грн (при запланированных 34 млрд грн) и выполнила план на 104%.

Как сообщал Укринформ, поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей в 2020 году составили 297,0 млрд грн, или 91,2% от годовой росписи.