Финансовые новости
- |
- 02.06.21
- |
- 14:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада поддержала в первом чтении реформу прожиточного минимума - что это означает
13:34 02.06.2021 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3515 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения».
Решение поддержали 253 народных депутата, передает корреспондент Укринформа.
"Законопроект разработан с целью обеспечения конституционного права граждан на достаточный жизненный уровень путем внедрения новой методологии расчета прожиточного минимума, на базе которого устанавливаются основные государственные социальные гарантии и социальные выплаты, которые являются главным источником существования человека", - говорится в пояснительной записке.
Так, законопроект изменяет определение прожиточного минимума, установив, что это - приемлемый уровень расходов, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу. Определять размер прожиточного минимума предлагается в расчете на одного человека.
Предусматривается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирования Государственного бюджета Украины на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года. Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должно составлять не менее: в 2021 году - 40%; в 2022 году - 41%; в 2023 году - 42%; в 2024 году - 43%; в 2025 году - 44%; в 2026 году - 45%; в 2027 году - 46%; в 2028 году - 47%; в 2029 году - 48%; в 2030 году - 49%; в 2031 году - 50%.
При этом, если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, Кабинет Министров Украины на основе мониторинга исполнения государственного бюджета должен рассмотреть вопрос о повышении размера прожиточного минимума.
Также предусматривается, что орган исполнительной власти, обеспечивающий систематическое исследование расходов домохозяйств, для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине должен проводить опросы домохозяйств о фактических расходах на продукты питания, непродуктовые товары, услуги, уход за детьми и процентном размере сбережений в структуре расходов домохозяйств . Для целей данного закона под домохозяйством понимается декларируемое экономическое объединение одного/двух/нескольких лиц, которые ведут совместный учет доходов и расходов, облагаемых налогом на доходы физических лиц.
Для назначения помощи в соответствии с Законом «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» должен применяться уровень обеспечения прожиточного минимума, который ежегодно определяется законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.
Кроме того, Кабинету Министров предлагается поручить разработать и внести на рассмотрение в Верховную Раду проекты законодательных актов об установлении не облагаемого налогом минимума доходов граждан на уровне прожиточного минимума, утвержденного в госбюджете на соответствующий год, и внедрении системы налогообложения доходов домохозяйств в части, превышающей размер прожиточного минимума всех членов домохозяйства.
Также до 2025 года Правительству Украины поручается обеспечить создание органа исполнительной власти, деятельность которого будет направлена на систематическое исследование расходов домохозяйств, и утвердить методологию формирования прожиточного минимума, расчет которой будет базироваться на фактических расходах домохозяйств.
Кроме того, проект акта предусматривает внесение изменений в законодательные акты Украины относительно изменения подходов к установлению размеров должностных окладов, а именно не в зависимости от прожиточного минимума, а от минимального размера должностного оклада для соответствующих категорий работников, который предусматривается утверждать законом о государственном бюджете на соответствующий год.
Для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предусматривается применять расчетную единицу, которая утверждается законом о государственном бюджете Украины на соответствующий год.
Также регулируются вопросы платы за предоставление административных услуг.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Лето началось с укрепления гривни на межбанке, но на нее могут давить долговые выплаты Украины
ТОП-НОВОСТИ
|План «Б» для Байдена. Почему Зеленский уже не хочет в НАТО и Евросоюз
|Без следствия и изоляторов: что изменили и оставили в проекте реформы СБУ
|Сравнивать с худшим: Правда ли, что украинская экономика выходит из кризиса
|На межбанке 31 мая ощущалась минимальная активность из-за выходного в США, где сегодня был День поминовения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада поддержала в первом чтении реформу прожиточного минимума - что это означает
|Криворожский комбинат Ахметова и Коломойского выплатит 8,8 миллиарда дивидендов
|Цены на нефть 2 июня ускорили рост на решениях ОПЕК+
|Пенсионный возраст для украинцев могут повысить: в Раде появился законопроект
|Объем выполненных стройработ в Украине за 4 мес. сократился на 5,3% - Госстат
|Экс-министр экономики и президент KSE Милованов возглавил набсовет «Укроборонпрома»
Это интересно
|Архитектура AMD RDNA2 теперь и в ноутбуках. Представлены мобильные 3D-ускорители Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M и Radeon RX 6600M
|Графика уровня PlayStation 5 и Xbox Series X в смартфонах: AMD объявила об использовании GPU RDNA2 в новой SoC Samsung Exynos
|AMD показала на Computex 2021 процессор Ryzen с трёхмерной компоновкой памяти
|Седан Toyota Mirai установил новый рекорд пробега на водороде
|Илон Маск объявил о строительстве океанского космодрома Deimos
|Мобильный Google Chrome научился работать со скриншотами
|Google признала в суде, что пользователям практически невозможно скрыть данные о местоположении