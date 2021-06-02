Рада поддержала в первом чтении реформу прожиточного минимума - что это означает

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3515 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения».

Решение поддержали 253 народных депутата, передает корреспондент Укринформа.

"Законопроект разработан с целью обеспечения конституционного права граждан на достаточный жизненный уровень путем внедрения новой методологии расчета прожиточного минимума, на базе которого устанавливаются основные государственные социальные гарантии и социальные выплаты, которые являются главным источником существования человека", - говорится в пояснительной записке.

Так, законопроект изменяет определение прожиточного минимума, установив, что это - приемлемый уровень расходов, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу. Определять размер прожиточного минимума предлагается в расчете на одного человека.

Предусматривается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирования Государственного бюджета Украины на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года. Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должно составлять не менее: в 2021 году - 40%; в 2022 году - 41%; в 2023 году - 42%; в 2024 году - 43%; в 2025 году - 44%; в 2026 году - 45%; в 2027 году - 46%; в 2028 году - 47%; в 2029 году - 48%; в 2030 году - 49%; в 2031 году - 50%.

При этом, если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, Кабинет Министров Украины на основе мониторинга исполнения государственного бюджета должен рассмотреть вопрос о повышении размера прожиточного минимума.

Также предусматривается, что орган исполнительной власти, обеспечивающий систематическое исследование расходов домохозяйств, для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине должен проводить опросы домохозяйств о фактических расходах на продукты питания, непродуктовые товары, услуги, уход за детьми и процентном размере сбережений в структуре расходов домохозяйств . Для целей данного закона под домохозяйством понимается декларируемое экономическое объединение одного/двух/нескольких лиц, которые ведут совместный учет доходов и расходов, облагаемых налогом на доходы физических лиц.

Для назначения помощи в соответствии с Законом «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» должен применяться уровень обеспечения прожиточного минимума, который ежегодно определяется законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Кроме того, Кабинету Министров предлагается поручить разработать и внести на рассмотрение в Верховную Раду проекты законодательных актов об установлении не облагаемого налогом минимума доходов граждан на уровне прожиточного минимума, утвержденного в госбюджете на соответствующий год, и внедрении системы налогообложения доходов домохозяйств в части, превышающей размер прожиточного минимума всех членов домохозяйства.

Также до 2025 года Правительству Украины поручается обеспечить создание органа исполнительной власти, деятельность которого будет направлена ​​на систематическое исследование расходов домохозяйств, и утвердить методологию формирования прожиточного минимума, расчет которой будет базироваться на фактических расходах домохозяйств.

Кроме того, проект акта предусматривает внесение изменений в законодательные акты Украины относительно изменения подходов к установлению размеров должностных окладов, а именно не в зависимости от прожиточного минимума, а от минимального размера должностного оклада для соответствующих категорий работников, который предусматривается утверждать законом о государственном бюджете на соответствующий год.

Для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предусматривается применять расчетную единицу, которая утверждается законом о государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Также регулируются вопросы платы за предоставление административных услуг.