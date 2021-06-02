Украина за 5 мес. нарастила выпуск проката на 7,9%, чугуна на 9,1%, стали на 8,3%

Украинские металлургические предприятия в январе-мае текущего года нарастили производство общего проката, по оперативным данным, на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,016 млн тонн.

Как сообщается в информации объединения "Укрметаллургпром" во вторник, в первые пять месяцев года выплавка стали возросла на 8,3% - до 8,986 млн тонн, чугуна - на 9,1%, до 8,903 млн тонн.

В мае произведено 1,626 млн тонн проката, 1,850 млн тонн стали, 1,830 млн тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 1,680 млн тонн проката, 1,847 млн тонн стали, 1,762 млн тонн чугуна,

Как сообщалось, метпредприятия Украины по итогам 2020 года увеличили производство общего проката на 0,7% по сравнению с предыдущим годом - до 18,344 млн тонн, снизили стали на 1,4% - до 20,549 млн тонн и нарастили чугуна на 1,5%, до 20,358 млн тонн.

