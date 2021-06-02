Дефицит общего фонда госбюджета Украины в мае составил 1,9 млрд грн, за 5 мес. - 31,3 млрд грн - Минфин

Дефицит общего фонда госбюджета Украины в мае этого года составил 1,9 млрд грн, за январь-май - 31,3 млрд грн, сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

"За январь-май 2021 государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 32,5 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 31,3 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 86,5 млрд гривен", – говорится в сообщении на сайте Минфина.

Согласно релизу, в мае этого года доходы общего фонда госбюджета составили 107,2 млрд грн, что превышает плановый показатель на 2,7% или 2,8 млрд грн.

В целом в общий фонд госбюджета за первые пять месяцев 2021 года поступило 421 млрд грн, что на 4,5% или 18,3 млрд грн выше плана, свидетельствуют данные Минфина.

В частности, налоговые поступления превысили план на 4,8% или 3,5 млрд грн и составили 75 млрд грн. При этом возмещение налога на добавленную стоимость составило 12,9 млрд грн, а поступления от него за вычетом возмещения - 10,7 млрд грн.

"При этом, поступления налога на прибыль предприятий превысили плановые как по итогам мая (2,5 млрд грн), так и с начала года в целом (4,7 млрд грн)", – отметил Минфин.

По его данным, доходы от таможенных поступлений превысили план на 0,3% или 0,1 млрд грн и достигли в мае 29,5 млрд грн. В том числе 27,3 млрд грн поступило за счет НДС, 2 млрд грн - за счет пошлин.

Поступления от ЕСВ за январь-май этого года на 4,7 млрд грн превышают ожидаемый уровень и составляют 132,8 млрд грн, при этом в мае поступления от ЕСВ на 0,3 млрд грн превысили план и достигли 26,3 млрд грн, указало министерство.

Что касается расходов общего фонда, они составили за пять месяцев 454,7 млрд грн, что на 7,4% ниже запланированного уровня.

При этом фактические госзаимствования в общий фонд за пять месяцев этого года достигли 192,5 млрд грн, что на 26,6% ниже плана.

Как уточнил Минфин, размещение ОВГЗ позволило профинансировать бюджет на 156 млрд грн, в том числе в иностранной валюте - 40 млрд грн ($1 млрд та €349,2 млн).

При этом погашения по госдолгу за пять месяцев составили 170,5 млрд грн, что на 2% меньше запланированных, платежи по обслуживанию долга - 64,4 млрд грн (на 0,6% меньше плана).

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.