Украинцы скептически оценивают экономическую ситуацию в стране – опрос

Экономическую ситуацию в Украине положительно оценивают лишь 5% граждан, а 60% оценивают ее как плохую, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова 21-26 мая.

Вместе с тем, эти оценки несколько лучше, чем в начале года ˗ в конце января-начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как плохую и 2% ˗ как хорошую.

Несколько лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи (36% оценивают ее плохо, 14% - хорошо, 48% ˗ ни хорошо и не плохо). Так же, как и оценка экономической ситуации в стране, оценка благосостояния семьи несколько улучшилось по сравнению с началом года (тогда соответствующие показатели составляли 43%, 7%, 46%).

Граждане не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере: только 12% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 13% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи. Чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 22% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 18% ˗ что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 56% и 57% опрошенных).

Как и в начале этого года, ожидания изменений положения в ближайшие 2-3 года противоречивы. Но если в начале года доля тех, кто ожидал изменений в экономическом положении страны к худшему за этот период, несколько превышала долю тех, кто ожидал перемен к лучшему (25% и 20% соответственно), то по данным последнего опроса, наоборот, ожидание перемен к лучшему (30%) преобладают над ожиданиями изменений к худшему (21%). Если ожидания изменений в благосостоянии семьи в течение ближайших 2-3 лет к лучшему и к худшему в январе-феврале статистически значимо не отличались (21% и 19,5% соответственно), то в мае оптимистичные ожидания преобладали над пессимистичными ˗ 29% и 16,5% соответственно.

Респондентам предлагалось оценить, в какой степени, по их мнению, власть справляется с решением проблем в отдельных сферах по шкале от 1 до 5, где "1" означает "совсем не справляется", а "5" означает "очень хорошо справляется".

Эти оценки оказались невысокими, не более 2,9 баллов – такую оценку получили действия власти по обеспечению свободы слова и укрепления обороноспособности страны. На 2,8 балла оценили деятельность власти по обеспечению демократии и обеспечение межнационального согласия в обществе, на 2,7 - обеспечение прав и свобод граждан, улучшение международного имиджа Украины, внешнеполитическую деятельность. Действия власти в сфере образования и ее противодействие распространению коронавирусной инфекции, предотвращение ее негативных последствий оценивается в 2,5 баллов, обеспечение стабильности в обществе ˗ 2,3 баллами.

Деятельность в сферах соблюдения законности госслужащими, оплаты труда, здравоохранения, соцзащиты оценены в 2,2 балла, в сферах пенсионного обеспечения, улучшения экономического положения страны ˗ 2,1, повышения уровня благосостояния граждан - 2,0 баллами, уменьшения влияния олигархов ˗ 1,9, борьбы с коррупцией ˗ 1,8 баллами. Хуже всего оценивается то, как власть справляется с решением проблемы уровня цен и тарифов (1,6 балла).

В ходе исследования методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.