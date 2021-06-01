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В мае спрос на новые легковые авто вырос на 43%
15:49 01.06.2021 |
В течение прошлого месяца украинцы приобрели и зарегистрировали почти 8,5 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Таким образом, по сравнению с прошлым годом майский спрос на новые авто в Украине вырос на 43 процента.
Стоит отметить, что это лучший майский результат с 2013 года.
Самой популярной маркой месяца стала Toyota. В мае свои первые регистрационные номера получили 1122 машины этой японской марки. Свой результат годичной давности Тойота улучшила на 9 процентов.
Второе место у Renault, показатель продаж которой по сравнению с маем прошлого года увеличился на четверть до 1067 шт.
На третьем месте Kia, реализовавшая 629 машин, на 6% меньше, чем годом ранее.
Со 116-процентным ростом в годовом исчислении четвертую позицию заняла Skoda - 624 авто.
Замыкает пятерку лидеров Nissan - 415 авто (+158%).
Также в ТОП-10 майского рынка вошли: Chery - 411 шт. (+240%); Hyundai - 409 шт. (+62%); Volkswagen - 393 шт. (+438%); Mazda - 345 шт. (+65%); Peugeot - 340 шт. (+74%).
Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4, в активе которого 472 регистрации.
Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 39,6 тыс. новых легковых авто, что на треть больше относительно аналогичного периода прошлого года.
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