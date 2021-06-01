Сводный платежный баланс Украины в апреле-2021 сведен с профицитом $795 млн

Профицит сводного платежного баланса Украины в апреле 2021 года составил $795 млн, что на 11% больше, чем в апреле 2020-го ($716 млн), сообщил Национальный банк Украины на своем сайте.

Согласно его данным, профицит текущего счета платежного баланса в апреле составил $837 млн, что в 1,6 раза меньше, чем в апреле-2020 ($1,3 млрд).

НБУ указал, что импорт товаров за год вырос в 1,5 раза, а экспорт товаров – в 1,3 раза. В то же время за месяц импорт товаров сократился на 11,6%, тогда как экспорт вырос на 1,6%.

Согласно сообщению, экспорт товаров составил $4,9 млрд, и его рост был вызван в основном ростом экспорта минеральных продуктов (в том числе руд) в 1,8 раза, черных и цветных металлов - в 1,6 раза, продовольственных товаров – на 9%, древесины и изделий из нее – в 1,7 раза, продукции химической промышленности – в 1,4 раза, продукции машиностроения – на 22,8% и промышленных изделий – в 1,8 раза.

Объемы импорта товаров выросли до $5,1 млрд, в том числе энергетический импорт вырос в 1,5 раза за счет газа и нефтепродуктов, а неэнергетический импорт - в 1,6 раза. В частности, в 1,7 раза вырос импорт древесины и изделий из нее, в 1,4 раза – промышленных изделий, 1,8 раза --продукции машиностроения, на 30% – продовольственных товаров, на в 1,5 раза черных и цветных металлов и в 1,4 раза – продукции химпромышленности.

Помимо этого, профицит торговли услугами, по оценкам Нацбанка, вырос до $501 млн со $493 млн в апреле 2020 года. Импорт услуг впервые вырос с марта 2020 года, что было обусловлено ростом расходов лиц, путешествующих за границу, и краткосрочных мигрантов (в 1,4 раза). В то же время вырос импорт транспортных (в в,4 раза) и других деловых услуг (1,6 раза). Помимо этого продолжался рост экспорта компьютерных услуг - в 1,4 раза и услуг по переработке минеральных ресурсов, которые принадлежат другим странам (в 1,7 раза).

Профицит баланса первичных доходов составил $197 млн по сравнению с профицитом в $177 млн в апреле 2020 года за счет увеличения на 20,3% выплат по доходам от инвестиций. Поступления по статье "оплата труда" возросли на 19,4%.

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в апреле 2021 составил $838 млн против $1,3 млрд в апреле-2020.

Финансовый счет был почти сбалансированным и составил $43 млн (в апреле прошлого года - $540 млн), поскольку отток по операциям частного сектора ($ 986 млн) был частично компенсирован притоком капитала в государственный сектор.

Чистый приток по операциям госсектора составил $943 млн (в апреле 2020 чистый отток составил $319 млн) и был обусловлен поступлением средств от размещения ОВГЗ ($1,3 млрд). В то же время чистые выплаты нерезидентам по ОВГЗ составляли $258 млн, а выплаты по ранее привлеченным кредитам от международных партнеров составляли $46 млн.

Чистый отток прямых иностранных инвестиций НБУ оценил в $21 млн, тогда как в апреле-2020 он составил $316 млн.

Как указал регулятор, чистое увеличение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $182 млн и было обусловлено ростом внешней позиции по статье валюта и депозиты на $204 млн, выплатам по еврооблигациям на $34 млн и продажей банками ценных бумаг нерезидентов на $55 млн.

Чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) в апреле этого года Нацбанк оценил в $773 млн в результате увеличения объемов наличной валюты вне банков на $75 млн (в апреле 2020 - на $803 млн), чистым сокращением задолженности по кредитам и займам на 19$ млн и сокращением чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $664 млн.

По состоянию на 1 мая объем международных резервов составил $28 млрд, что обеспечивает финансирование импорта на протяжении 4,3 месяца.

Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в 2020 году был сведен с профицитом $2 млрд, что в три раза меньше, чем в 2019 году. Профицит текущего счета платежного баланса Украины в минувшем году составил $6,6 млрд, тогда как в 2019 году был зафиксирован дефицит этого показателя в размере $4,1 млрд.