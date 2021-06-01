Большинство жалоб бизнеса на действия таможни касается таможенной стоимости товаров - ГТС

Основная часть жалоб на работу Государственной таможенной службы (ГТС), которые предприниматели направляют к бизнес-омбудсмену, касается таможенной стоимости товаров.

Как передает Укринформ, об этом шла речь речь во время «круглого стола», в котором приняли участие представители совета бизнес-омбудсмена, Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты, проекта EU4PFM и таможенной администрации Румынии, сообщает Государственная таможенная служба.

Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий подчеркнул, что за 6 лет получены почти 9 тысяч жалоб бизнеса, из них таможенные вопросы не превышают 4%, однако, несмотря на небольшое количество жалоб, в совете бизнес-омбудсмена понимают важность этих вопросов для украинской экономики. С начала года только в адрес Гостаможслужбы поступили почти 150 подобных жалоб. Основная их часть касается именно таможенной стоимости товаров.

«Мы подготовили 2 отчета о вопросах внешней торговли и таможенных процедур. В документе 18 рекомендаций таможенной службе, из которых 3 выполнены, 4 на рассмотрении, 6 в процессе выполнения», - сообщил Свенчицкий.

Участники встречи также обратили внимание на необходимость полноценного внедрения системы таможенного пост-аудита в Украине и отметили, что этот и ряд других актуальных вопросов требует работы в направлении законодательных изменений, которые расширят функции и полномочия Государственной таможенной службы в сотрудничестве с бизнесом и международными партнерами для применения наиболее эффективных решений.

"Есть ряд факторов, которые приводят к возникновению спорных ситуаций и, как результат, приводят к жалобам. Во-первых, это не всегда качественная работа таможенных брокеров, отвечающих за правильное заполнение таможенной декларации и представление всех необходимых документов. Во-вторых, к сожалению, приходится констатировать недостаточную компетентность сотрудников таможенных органов. Также в ряде случаев к конфликту может привести нечеткость правовых оснований для корректировки таможенной стоимости и отсутствие нормативных документов, которые бы однозначно определяли правила действий", - отметил председатель Гостаможслужбы Павел Рябикин.

По его мнению надо внедрить ряд нормативных актов, которые определят порядок действий должностных лиц при осуществлении контроля правильности определения таможенной стоимости. Сообщается, что Государственная таможенная служба разработала и направила в Министерство финансов Украины и Офис Президента проекты изменений в нормативно-правовых акты, которые должны приблизить имплементацию европейского таможенного законодательства в Украине.

«Кроме того, мы постоянно работаем в направлении развития партнерских отношений с ассоциациями импортеров и производителей, что дает нам возможность оперативно учесть рыночные процессы», - отметил Рябикин.