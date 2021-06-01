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Из-за сезонного дефицита цены на необработанную древесину на аукционе выросли до 350%
15:55 31.05.2021 |
Украинская энергетическая биржа провела квартальный аукцион по продаже необработанной древесины заготовки 3 квартала 2021 года лесными хозяйствами Киевского областного управления и управления по г. Киеву - рост цен на аукционе составил 300-350%.
Об этом сообщает пресс-служба биржи.
"На продажу были выставлены лесоматериалы как хвойных, так и лиственных пород различной длины и диаметра. Всего более 2,5 тысячи лотов.
По итогам аукциона реализовано более 159 тыс куб м. древесины на общую сумму 250 млн грн, что составляет 99% от предложенного объема. Рост цен в результате конкурентной борьбы составил 300-350%, а рекордное увеличение цены участниками - 340 шагов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольший объем продаж составила сосна обыкновенная, где наблюдалась наибольшая конкуренция за лоты, также реализовывались дуб, ясень, клен, граб, вяз, береза.
Всего в аукционе за победу соревновались более 180 компаний-участников.
"На квартальном аукционе УЭБ реализовано почти весь выставленный объем. Существенный рост цены объясняется дефицитом древесины на рынке в связи с сезонными ограничениями на вырубку лесов.
Результаты также свидетельствуют о росте интереса участников рынка к электронным аукционам по продаже древесины, заготавливаемой лесхозами", - заявил генеральный директор УЭБ Александр Коваленко.
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