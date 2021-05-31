Всемирный банк выделит Украине $100 млн на кредитование малого бизнеса

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн. Эти деньги предоставят АО "Укрэксимбанк" на кредитование малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба ВБ.

По этой программе "Доступ к долгосрочному финансированию" Укрэксимбанк будет выдавать кредиты экспортоориентированному бизнесу, который пострадала от пандемии COVID-19. Кредиты будут рассчитаны на более длительный срок погашения, чем сейчас предлагает рынок, добавили в ВБ.

"Эти новые кредиты от Укрэксимбанка будут создавать рабочие места, стимулировать конкурентоспособность, помогать украинским компаниям находить новых клиентов за рубежом, увеличивать доходы и способствовать сокращению бедности по мере выхода Украины из пандемии", - заявил Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе.

Во Всемирном банке добавили, что ранее большинство предприятий, которые получают кредиты по этой программе, работают в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.