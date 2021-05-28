Финансовые новости
- |
- 28.05.21
- |
- 23:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Беларусь торгуется и готова вернуть режим свободной торговли с Украиной
21:47 28.05.2021 |
Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов заявляет, что Беларусь готова вернуть режим свободной торговли с Украиной в том случае, если Украина пересмотрит ограничительные меры, принятые в отношении белорусской продукции.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси, передают Українськi Новини.
"Еще раз говорю, что мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - сказано в нем.
Также он заявил, что это не связано с текущим обострением отношений Беларуси и Украины, с авиационными вопросами и тому подобное.
"Это чистой воды торговые переговоры, которые должны вести к расчистке барьеров, к чему и призываю украинских коллег", - сказал Гурьянов.
Как сообщали Українськi Новини, ранее Беларусь ввела лицензирование на импорт кондитерских изделий, стройматериалов, мебели и других товаров из Украины.
В апреле межведомственная комиссия по международной торговле установила специальную пошлину 35% на импорт ряда транспортных средств из Беларуси до прекращения дискриминации украинских автомобилестроителей на белорусском рынке.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ против САП. Почему Сытник провалил дело «Роттердам+»
|Безумие Лукашенко – подарок Украине? Если ЕС введет санкции на транзит газа, то да
|САУ по стандартам НАТО: Какие перспективы у украинской «Богданы»
|Торговля на межбанке 27 мая шла волнами, но общий объем сделок снова получился небольшим
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Безумие Лукашенко – подарок Украине? Если ЕС введет санкции на транзит газа, то да
|БНК не намерен прекращать поставки бензина А-95 в Украину
|Беларусь торгуется и готова вернуть режим свободной торговли с Украиной
|Стоимость сжиженного газа в оптовом секторе украинского рынка продолжает снижаться 20 день подряд
|Реальная зарплата в Украине в апреле 2021г. возросла на 19,7% - Госстат
|Задолженность по зарплате в Украине в апреле-2021 возросла на 5,4% - Госстат
Это интересно
|В Австралии создали новый вид аккумуляторов. Они заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных
|Amazon покупает киностудию MGM за $8,45 млрд
|Дипфейки могут стать серьезной угрозой безопасности для бизнеса
|Эксперимент в Великобритании может преодолеть препятствие для термоядерного синтеза
|В Китае построят испытательную линию для поездов на магнитной подушке со скоростью до 1000 км/ч
|Квантовые компьютеры вскоре смогут взломать зашифрованные сообщения
|240 Вт по USB-C — реальность ближайшего времени. Предел мощности расширен в рамках спецификаций USB-C Release 2.1