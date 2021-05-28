Беларусь торгуется и готова вернуть режим свободной торговли с Украиной

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов заявляет, что Беларусь готова вернуть режим свободной торговли с Украиной в том случае, если Украина пересмотрит ограничительные меры, принятые в отношении белорусской продукции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси, передают Українськi Новини.

"Еще раз говорю, что мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - сказано в нем.

Также он заявил, что это не связано с текущим обострением отношений Беларуси и Украины, с авиационными вопросами и тому подобное.

"Это чистой воды торговые переговоры, которые должны вести к расчистке барьеров, к чему и призываю украинских коллег", - сказал Гурьянов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Беларусь ввела лицензирование на импорт кондитерских изделий, стройматериалов, мебели и других товаров из Украины.

В апреле межведомственная комиссия по международной торговле установила специальную пошлину 35% на импорт ряда транспортных средств из Беларуси до прекращения дискриминации украинских автомобилестроителей на белорусском рынке.