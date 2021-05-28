Задолженность по зарплате в Украине в апреле-2021 возросла на 5,4% - Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в апреле текущего года увеличилась на 5,4%, и на 1 мая 2021 года составила 3,568 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу

По ее данным, сумма задолженности по зарплате на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на эту же дату составила 165,9 млн грн.

Как сообщило статведомство, сокращение задолженности по заработной плате в апреле-2021 года зафиксировано в Черновицкой (на 31,2%), Хмельницкой (на 6,1%), Черниговской (на 5,5%), Закарпатской (на 4,6%), Николаевской (на 3,3%), Кировоградской (на 1,6%), и Черкасской (на 1%) областях.

При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался в Луганской (на 40,6%), Волынской (на 23,7%), Винницкой (на 15,6%), Львовской (на 10,3%), Херсонской (на 9,9%), Ривненской (на 9,5%), Ивано-Франковской (на 7,4%), Одесской (на 5,8%), Донецкой (на 4,9%), областях и Киеве (на 4,8%).

Госстат уточнил, что в отраслевом разрезе в апреле 2021 года задолженность по выплате заработной платы возросла в здравоохранении на 41,8% (до 72,4 млн грн), в сфере информатизации и телекоммуникаций – на 18,9% (до 15,27 млн грн), финансовой и страховой деятельности - на 18% (до 0,19 млн грн), на предприятиях оптовой и розничной торговли - на 6,7% (до 36,28 млн грн), в промышленности – на 5,5% (до 2,77 мрд грн), образовании на 4,4% (до 18,33 млн грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности – на 4,1% (до 184,86 млн грн), в сфере операций с недвижимостью – на 2,7% (до 36,48 млн грн), строительстве – на 2,5% (до 82,15 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности – на 2,1% (до 256,45 млн грн), в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 2,1% (до 14,7 млн грн), сельской хозяйстве – на 1,6% (до 66 млн грн),

При этом в сфере временного размещения и организации питания задолженность по зарплате сократилась на 67,7% (до 2,04 млн грн), госуправления, обороны и обязательного соцстрахования – на 26,4% (до 5,5 млн грн), искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 6,2% (до 1,93 млн грн).

Официальный курс на 28 мая – 27,526 грн./$1.