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НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу в ближайшие два года
13:39 28.05.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Данные по состоянию на 1 апреля 2021 года.
Об этом сообщатся на сайте Национального банка Украины.
По данным НБУ, во втором-четвертом квартале 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 13,832 млрд долларов, из которых 10,818 млрд долларов - основанная сумма долга, 3,015 млрд долларов - проценты.
Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года - 5,624 млрд долларов и на IV квартал - 4,959 млрд долларов.
До конца года Украина должна вернуть 914 млрд долларов Международному валютному фонду, в т.ч. 185 млн долларов процентов. Также необходимо выплатить 21,784 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.
Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за 2022 год должны выплатить 15,386 млрд долларов, в т.ч. в четвертом квартале - 4,669 млрд долларов.
Напомним, валовый внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 млрд долларов. Размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долларов).
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