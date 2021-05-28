В Украине хотят ограничить использование фосфатов в моющих средствах

В правительстве разрабатывают проект постановления о внесении изменений в технический регламент моющих средств, которым должны ограничить использование фосфатов. Участие в этой работе принимают Миндовкилля, Минэкономики, Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции и Госпродпотребслужба, где и сообщили о готовящихся изменениях, передает УНН.

Ожидается, что содержание фосфатов и других соединений фосфора в моющих средствах, используемых как для бытового, так и для промышленной стирки и мытья, будет уменьшаться поэтапно.

Кроме внесения изменений в технический регламент моющих средств, планируется обновить другие документы. В частности, перечень национальных стандартов по определению методов проведения испытания моющих средств.

Также на рассмотрение Кабинету министров должны внести проект Плана мероприятий по государственному рыночному надзору и государственному контролю продукции на соответствие моющих средств требованиям технического регламента моющих средств.

Уже не первый год вокруг темы запрета использования фосфатов в моющих средствах продолжаются дискуссии. И в то время, когда мировые страны законодательно ограничили или полностью запретили использование фосфатов в моющих средствах еще в 80-90 годах прошлого века, в Украине продолжает действовать устаревший технический регламент, отмечали ранее в Миндовкилля. Украинский документ имеет определенные разногласия с Регламентом ЕС 648/2004 "О моющих средствах".

В то же время, новая правительственная инициатива - не первая попытка изменить соответствующее законодательство. Так, еще в 2019 году парламент отклонил законопроект, предусматривающий запрет моющих средств, содержащих фосфаты.

Теперь же рассматривается возможность расширить ограничения на другие, кроме стиральных порошков, моющие средства для бытовой стирки, например, жидкие или таблетированные.

В Миндовкилля надеются, что новое законодательство поможет уменьшить "цветение" больших рек, а водоканалам - лучше справляться с очисткой сточных вод.

Так, статистика свидетельствует, что в 2019 году в водные объекты Украины сброшено почти 6000 тонн фосфатов. Крупнейшим загрязнителем водоемов является жилищно-коммунальное хозяйство - 5354 тонны.